Apple WWDC 2020 : découvrez le programme complet

Apple vient d’officialiser les détails concernant sa Worldwide Developers Conference 2020 (ou WWDC 2020), une édition totalement remaniée, la version « classique » ayant été annulée il y a quelques mois durant l’épidémie de coronavirus.

Le programme de la WWDC 2020 d’Apple

Selon Apple, malgré son statut exclusivement en ligne, cette édition 2020 de la Worldwide Developers Conference sera la plus importante jamais organisée par le géant américain. Les festivités débuteront par une keynote le 22 juin, qui permettra de découvrir les innovations et autres mises à jour à venir sur les plateformes Apple d’ici la fin de l’année 2020.

Suivra un rendez-vous baptisé « Platforms State of the Union », qui permettra aux responsables de l’ingénierie Apple de présenter en détail les dernières avancées concernant iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS. Du 23 au 26 juin, la WWDC 2020 permettra aux développeurs de découvrir comment créer la prochaine génération d’apps grâce à plus de 100 sessions techniques et de conception animées par les ingénieurs d’Apple. Des vidéos seront publiées chaque jour à 10 heures (heure du Pacifique) et disponibles dans l’app Apple Developer sur iPhone, iPad et Apple TV, ainsi que sur le site web Apple Developer.

Durant cette même période, les développeurs qui le souhaitent pourront demander un rendez-vous avec les ingénieurs d’Apple. Ils bénéficieront ainsi de conseils techniques personnalisés et d’informations détaillées sur la manière de mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités. Les laboratoires pour développeurs seront ouverts aux membres du Programme des développeurs Apple, dans la limite des places disponibles.

Comme promis il y a quelques mois, dès le 16 juin, Apple accueillera les étudiants développeurs du monde entier et annoncera la liste des finalistes du Swift Student Challenge, l’occasion pour les développeurs de tous âges de montrer leur passion du codage en créant leur propre playground Swift.