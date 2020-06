Il n’a fallu que quelques semaines à l’application Remove China Apps pour se faire une place de choix en Inde. Depuis la fin du mois de mai, elle a été téléchargée plus de 5 millions de fois sur ce marché à très fort potentiel. Développée par OneTouch AppLab, celle-ci permet d’analyser les apps présentes sur un smartphone et de proposer la suppression de toutes celles issues d’une entreprise chinoise, à l’exemple de TikTok.

Dans un article sur le sujet, le média spécialisé TechCrunch explique plus en détail pourquoi l’application remporte un franc succès en Inde. Celui-ci serait la conséquence de tensions entre le pays et la Chine. Il y a une semaine, celles-ci seraient devenues plus fortes dans l’Himalaya, au point que les deux États s’accusent l’un et l’autre de ne pas respecter un statu quo frontalier datant d’une quarantaine d’années.

Cet événement, entre autres, aurait contribué à ce qu’une partie des citoyens indiens développe un fort sentiment anti-chinois, ce qui explique pourquoi une application comme Remove China Apps remporte un franc succès sur le territoire. Nupur Sharma, porte-parole du parti actuellement au pouvoir en Inde a également affiché son soutien à l’app en déclarant qu’il était « formidable de voir des citoyens concernés donner l’exemple », ajoutant : « nous devrions les frapper là où ça fait le plus mal ».

De leur côté, certains utilisateurs chinois ont réagi à la montée en puissance de l’application en invitant les indiens à jeter leur smartphone, faisant référence au fait que l’Inde représente une grosse partie du marché des constructeurs de Chine.

Toutefois, l’application Remove China Apps a été retirée du Google Play Store pour violation des conditions d’utilisation du service. Et pour cause, une application présente dans la boutique d’apps ne doit pas inciter les utilisateurs à supprimer des applications tierces, ce qui est tout le but de celle développée par OneTouch AppLab.

Le développeur a d’ailleurs partagé un message sur Twitter le 2 juin en remerciant les utilisateurs pour leur soutien au cours de ces deux dernières semaines. L’application Remove China Apps n’a jamais été disponible en Europe et en France.

Dear Friends,

Google has suspended our #RemoveChinaApps from google play store.

Thank you all for your support in past 2 weeks.

"You Are Awesome"

TIP

Its easy to find the origin of any app by searching on google

by typing

<AppName> origin country

Stay Tuned !! Stay Safe!!

— onetouchapplabs (@onetouchapplabs) June 2, 2020