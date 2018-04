Pour la première fois, le nombre d’applications sur l’App Store a diminué

La société d’analyse Appfigures présente les statistiques des store d’applications de 2017. Pour la première fois, l’App Store a perdu environ 100 000 applications, dû majoritairement à un grand ménage de l’App Store mené par Apple.

Le nombre total d’applications disponibles sur l’App Store a diminué en 2017 pour la première fois de son existence. C’est société d’analyse Appfigures qui communique l’information, avec 2,1 millions d’applications fin d’année 2017, après avoir commencé l’année avec 2,2 millions d’applications.

Un déclin qui peut être en partie expliqué par la décision d’Apple de supprimer les anciennes applications qui ne sont plus compatibles avec les nouveaux iPhone, l’entreprise ayant récemment supprimé toutes les applications fonctionnant encore sur une architecture 32 bits. Sont aussi concernées les applications non conformes aux dernières règles de publications de l’App Store, entrées en vigueur en fin d’année 2016. Apple a également fait le ménage dans certaine catégorie d’applications jugées inutiles ou dangereuses pour les utilisateurs telles que les applications de détection de virus et les clones d’autres applications, ainsi que d’autres jugées de mauvaise qualité.

On peut aussi noter que les développeurs ont soumis moins de nouvelles applications en 2017 qu’en 2016, une tendance qui creuse l’écart entre les Store de Google et Apple. En effet, pendant que l’App Store affiche 755 000 nouvelles applications publiées en 2017, du coté de Google, le Play Store pas moins de 1,5 millions sur la même période, soit près du double. Appfigures explique que cela est dû en partie au fait que de nombreux développeurs ont publié des versions Android de leurs applications iOS et pas l’inverse, car iOS reste toujours une plate-forme privilégiée.

