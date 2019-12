Après 28 ans d’absence, Apple est de retour au CES

Depuis 1992, Apple n’est plus présent au CES, l’année dernière la firme du Cupertino s’était même amusé à tacler les participants au CES en affichant une gigantesque publicité par rapport à la vie privée juste en face du Las Vegas Convention Center. En cette édition 2020, Apple sera pourtant bel et bien présent. Jane Horvath, la directrice principale de la protection des renseignements personnels chez Apple prendra la parole au cours d’une réunion où plusieurs représentants échangeront à propos de ce que les clients attendent en ce qui concerne leur vie privée. Il n’y aura donc pas de conférence, de discours, ou de stands.

C’est donc en toute modestie que la firme de Cupertino fait son retour à l’événement annuel tant attendu, en partageant une table ronde avec Facebook, ou encore Procter & Gamble. Si officiellement Apple n’était plus présent au CES, la firme de Cupertino a toujours gardé un lien avec cet événement. En effet, la Macworld Conference & Expo se tient bien souvent en même temps que le CES, et plusieurs rumeurs indiquent que de nombreux employés Apple sont présents dans les allées du salon pour se tenir informé de ce qu’il s’y passe. En janvier 2007, par exemple, lors de la sortie du premier iPhone, Apple a largement perturbé le bon fonctionnement du CES. De plus, si vous avez déjà eu la chance de vous rendre à Las Vegas pour cet événement, vous savez que de nombreuses startups baignent dans l’environnement Apple, ce qui amène une nouvelle fois la marque au CES malgré elle.

Si ce retour reste notable, nous encore bien loin d’une présentation d’un nouveau produit Apple au CES, la firme de Cupertino a su créer ses propres rendez-vous sans avoir besoin de ce salon international. Quoi qu’il en soit ce retour aussi modeste soit-il marque une certaine ouverture de la part d’Apple avec le reste de l’industrie, un message plutôt positif pour une entreprise comme celle-ci qui a l’habitude de tout faire de son côté.