Après 57 ans de découvertes, l’observatoire Arecibo va mourir

Il était l’un des plus iconiques de la planète. Perdu au plus profond de la jungle portoricaine, il était un symbole de l’astronomie. L’observatoire Arecibo a été construit en 1963, jusqu’en 2016 et le déploiement de FAST, un observatoire chinois de 500 mètres de diamètre, il était le plus grand du monde.

Une imposante coupelle de 300 mètres de diamètre venait ainsi briser la monotonie verdoyante de la forêt américaine. Elle était surplombée d’une antenne de plusieurs mètres de haut. C’est cette dernière qui a causé la fin précipitée de cet observatoire. Soutenue au-dessus de la coupole par 3 câbles d’acier, deux d’entre eux viennent de lâcher. Le premier en août, le second il y a quelques semaines, au début du mois de novembre.

L’antenne a alors percé la coupole, créant des dégâts trop importants pour que l’observatoire géant ne soit réparé. La fondation scientifique nationale, qui est légalement propriétaire de l’observatoire à annoncer la semaine dernière, la mauvaise nouvelle. Arecibo va être démantelé.

Si l’observatoire est surtout connu pour avoir capté de nombreux messages qui ont fait grandement avancer notre connaissance de l’espace, il en a aussi émis. Notamment en 1974, où un message destiné à une population extraterrestre est parti de l’antenne de l’observatoire pour se perdre dans les confins de l’espace.

Des découvertes à la pelle

Comme nous l’avons déjà évoqué plus tôt, l’observatoire fut, pendant des décennies, le centre de recherche préféré des astronomes du monde entier. Il était un endroit de science sans égal qui a permis de nombreuses découvertes au fil des années.

Parmi elles, la plus célèbre reste certainement celle des ondes gravitationnelles. Captées pour la première fois par l’antenne d’Arecibo elles vaudront à Russel Alan Husle et Joseph Hooton Taylor un prix Nobel de physique en 1993. Cette découverte d’ondes gravitationnelles vient en effet compléter la théorie de la relativité d’Einstein, établie en 1916. Selon le plus célèbre des physiciens, tout corps qui se déplace dans l’espace émet des ondes gravitationnelles, au même titre que le mouvement de l’air sur Terre émet des ondes acoustiques. Ainsi en étudiant le mouvement d’un couple de pulsars en 1974, Husle et Taylor ont découvert leurs ondes gravitationnelles.

Des découvertes qui ont été permises grâce à la puissance de l’observatoire qui a capté les infimes vibrations de l’espace temps causé par le passage de ces ondes. Mais ce n’est pas le seul fait d’armes de cet observatoire. Il a également été le premier à découvrir une exoplanète (planète venant d’un autre système solaire que le nôtre).

Une fin prévisible

Depuis quelques décennies, il était essentiellement utilisé pour étudier les astéroïdes. Il calculait leur trajectoire et pouvait ainsi nous prévenir quand l’un d’entre eux venait nous frôler d’un peu trop près. La précision de ses mesures a été précieuse aux astronomes du monde entier, mais depuis quelques années les centres de cherche VIRGO (en Italie), ainsi que son pendant américain LIGO (basé à l’est de Portland) ont pris le relais, notamment autour de la question des ondes gravitationnelles, qui étaient pourtant le domaine de prédilection d’Arecibo.

C’est donc un monument de l’astronomie moderne qui va disparaître avec ce bloc de plusieurs hectares. De nombreux astronomes amateurs comme professionnels ont, malgré tout, demandé à la NASA d’allouer un budget pour la reconstruction de l’observatoire. Mais au vu de l’ampleur des dégâts, c’est mission impossible. Les 250 employés actuels de l’observatoire devraient être mutés dans les prochaines semaines vers d’autres plus petites structures d’étude. La structure sera démantelée, et la nature reprendra ses droits.