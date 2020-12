Après Apple, Steve Wozniak se meut dans l’écologie (et la blockchain)

Le nom de Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple et bras droit de Steve Jobs, continue d’influencer l’actualité de la tech et celle des entreprises. Pour 2020, 45 ans après le lancement d’Apple, l’homme s’est relancé sous la casquette d’un entrepreneur : avec cinq autres cofondateurs, il a présenté son nouveau projet « Efforce ».

On lui doit plusieurs prises de paroles ces dernières années, rares, mais influentes, notamment au sujet de Tesla et de Facebook. Mais plus jamais Steve Wozniak n’avait dû affronter la critique sur un tout nouveau projet auquel il faisait part. Depuis ce week-end, sa nouvelle startup a changé la donne.

Il faut dire qu’Efforce se lance dans la blockchain. Une solution – tout bonnement vue comme miraculeuse dans leur communiqué – pour lutter contre le réchauffement climatique – « améliorer notre empreinte énergétique et réduire notre consommation d’énergie sans changer nos habitudes » rapportait Wozniak. Un projet débuté il y a un an selon ses six créateurs, et qui a débouché sur un jeton numérique, en circulation depuis ce week-end.

Efforce, la blockchain et l’écologie

Le principe d’Efforce, la nouvelle startup de Wozniak, repose sur une plateforme fonctionnant comme un marché. Le but est de proposer aux entreprises du financement participatif pour leurs projets verts, qu’ils soient conséquents ou plus anecdotiques, comme avec l’installation d’un éclairage à LED à faible consommation d’énergie dans des locaux.

Efforce fait donc appel à des projets écologiques ainsi que des investisseurs particuliers – peu importe leurs capacités d’investir – pour financer. À la différence d’une plateforme classique, la startup de Steve Wozniak souhaite utiliser la blockchain pour sécuriser et dynamiser le marché : en fait, seul un jeton numérique, le WOZX (lancé pour l’occasion), sera utilisé dans les échanges.

Steve Wozniak et son équipe ont publié un livre blanc sur Efforce dans lequel ils insistent avant tout sur le marketing autour de l’annonce. Rien n’est très clair sur le fonctionnement et l’intérêt pour les investisseurs particuliers, mais l’on en a tout de même déduit trois piliers du modèle économique.

Le premier concernerait les retours sur investissement de chaque entreprise participant à une campagne de financement. Elle devrait reverser une partie de cette part aux investisseurs sur Efforce. Deuxièmement, l’utilisation d’un jeton numérique pourrait en attirer plus d’un en quête de voir augmenter le cours de ce fameux WOZX par rapport au dollars (son cours est passé de 1,08 à 1,50 $ en quelques heures). Enfin, chaque profil possédera un compteur mesurant sa contribution sur les économies réalisées, reversées sous la forme de « crédit d’énergie ».

Le WOZX, un jeton numérique qui questionne

Malheureusement le reste est encore assez vague, et les critiques ont commencé rapidement à apparaître sur la toile. Celles-ci proviennent avant tout de doutes de la communauté de la blockchain, alors que le jeton censé être utilisé sur la plateforme d’investissement écologique possède une place presque centrale dans la communication.

Difficile d’y voir alors un projet sous le seul objectif écologique. Mais un autre point préoccupe aussi la communauté blockchain, alors que le WOZX mis en place le 3 décembre n’est disponible que sur la plateforme d’échange singapourienne HBTC. Un milliard de jetons doivent être émis, mais ni Coinbase ni Binance n’en proposent l’achat et la vente, elles qui sont les deux services les plus populaires pour acheter des crypto-monnaies.

Au moins, en s’immatriculant à Malte, le lancement d’Efforce aura le mérite d’être clair : Wozniak a installé sa boîte au paradis des cryptos, et en bonnes terres fiscales, « pour aller de l’avant dans le monde moderne » selon l’informaticien et millionaire.