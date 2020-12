Carte bancaire, projet secret : Ledger dévoile son agenda cryptos pour 2021

La startup française Ledger, qui a débuté son activité en 2014, profite de cette fin d’année 2020 et de la démocratisation des crypto-monnaies dans le débat public. Une conférence diffusée en direct sur YouTube lui a permis de faire un rapide point sur l’année, et un coup d’œil sur 2021.

Celle qui s’était spécialisée au départ sur les portefeuilles physiques pour stocker ses jetons numériques a débauché Ian Rogers, le directeur du digital de LVMH la semaine dernière. Un message fort pour l’avenir numérique de Ledger qui propose depuis cet été une plateforme pour acheter et vendre des crypto-monnaies. « 2021 sera l’année de l’explosion du marché, ça va être très fun », annonçait Pascal Gauthier, son PDG.

Une carte bancaire Ledger en 2021

Depuis cet été, la nouvelle application Ledger Live profite d’un partenariat avec Coinify pour pouvoir offrir aux clients une plateforme d’achat et de vente sous le même nom que leur portefeuille physique. Les différents wallets, telle que la célèbre Nano X, peuvent recevoir des jetons numériques en quelques étapes seulement après avoir acheté la monnaie numérique sur le service.

La suite logique de l’offre était donc une carte bancaire. Ledger s’est fait connaître pour le stockage sécurisé, voilà qu’il souhaite maintenant rejoindre ses concurrents avec des solutions pour dépenser ses crypto-monnaies. Pascal Gauthier l’a évoqué dans les points les plus importants pour 2021, mais aucun détail sur la solution de paiement n’a été donné. On ne pourra pas s’empêcher de penser à Coinbase, le mastodonte californien, qui propose une carte bancaire pour dépenser ses cryptos depuis juin 2019. De quoi faire de l’ombre à Ledger.

En suivant de près cette annonce, Pascal Gauthier s’est mis dans la peau de Steve Jobs pour présenter un « One More Thing ». Dans un an, en décembre 2021, une autre conférence en direct du même style aura lieu, dans laquelle l’annonce d’un projet secret sera faite. Est-ce que Ledger prendra cette fois-ci à contre-pied ses concurrents pour rattraper son retard ?

« L’une de nos six priorités de 2021 »

Aux côtés de Ian Rogers, le nouveau Chief Experience Officer de Ledger, Pascal Gauthier a dit que l’arrivée de cinq nouvelles traductions sur l’application était planifiée. On pourra bientôt utiliser Ledger Live et sa plateforme en chinois, en arabe, en espagnol, en Russe et en Français.

Ethereum 2.0 sera disponible en 2021 sur la plateforme, en plus d’autres nouveaux jetons numériques qui viendront compléter une offre de 27 crypto-monnaies déjà disponibles. À ce sujet, Ledger expliquait que l’entreprise se tenait à même de pouvoir proposer aux nouvelles crypto-monnaies de venir tester leur fonctionnement sur l’architecture de la startup française.

Pascal Gauthier fut également interrogé sur les potentielles nouveautés hardware, qui furent complètement balayées lors de la présentation initiale – mise à part l’annonce de la carte bancaire.

« C’est une très bonne question. Je peux vous dire que l’innovation dans le hardware fait partie de l’une de nos six priorités pour 2021 » déclarait l’entrepreneur de 44 ans. Il ajouta au sujet des portefeuilles de crypto-monnaies physiques que « Nano X est très bien. C’est personnellement celle que j’utilise. Je pense que ce produit est encore très bon pour les temps à venir, mais de nouvelles choses arriveront prochainement ».