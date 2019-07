Après le fameux Prime Day Amazon, que reste-t-il encore en soldes ? 🔥

Pour cette nouvelle édition, le Amazon Prime Day aura explosé tous les records. Le fondateur et PDG de la boite, Jeff Bezos affirme avoir écoulé pas moins de 175 millions de produits en l’espace de 48 heures. Ce jeudi matin, les soldes se poursuivent, et nous avons réalisé une petite sélection des bonnes affaires toujours disponibles sur des plateformes comme Amazon, Cdiscount ou Fnac.

Si le Prime Day Amazon est encore sur toutes les lèvres, le géant du e-commerce a décidé de continuer un certain nombre d’offres qui avaient déjà été dévoilées lors de cette opération qui s’est tenue ce lundi et mardi. Alors que le Prime Day a dépassé les ventes cumulées du Black Friday et du Cyber Monday, il a atteint un nouveau record. Le marché français a été servi avec des réductions exceptionnelles pour cette opération en plein milieu des soldes.

Les meilleures offres des soldes de jeudi

Après avoir revu totalement le design de son site pour le Prime Day, Amazon est revenu à un format plus standard où il met en avant les soldes ainsi que les ventes flash sur sa plateforme marchande. Mais contrairement au Prime Day où les offres sont réservées aux membres du programme Prime, les soldes sur Amazon sont ouvertes à tous, sans aucune condition. Voici notre sélection pour ce jeudi matin.

Soldes 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : jeudi 18 juillet, 8h40

Comme vous pouvez le voir plus haut, les soldes sur Amazon ou Cdiscount ne concernent pas que l’électronique, et toutes les catégories sont couvertes. Vous pouvez ainsi retrouver des livres, des vêtements, du bricolage ou encore des accessoires de cuisine par milliers en promotion sur ces deux plateformes marchandes généralistes. Bon nombre de promotions déjà disponibles pendant le Amazon Prime Day le sont encore ce jeudi matin.

Il faut savoir auparavant distinguer deux types de promotions pour ces soldes – qui étaient aussi disponibles lors de cet Amazon Prime Day : il y a les ventes flash qui sont très courtes dans la durée, et limitées par un stock. Elles sont matérialisées par un compte à rebours, et figurent dans la partie dédiée à ces offres éclair située dans le menu du haut sur le site Amazon.

De l’autre côté, on a des ventes en continu qui sont en promotion, et qui sont elles éligibles aux différentes démarques. Nous en sommes désormais à la quatrième démarque, et les remises sont toujours plus généreuses. En dehors du Prime Day Amazon, il y a encore de très belles offres à saisir sur ces produits, bien que les marques soient un peu moins réputées que pour les ventes flash.

Voir les offres sur Amazon

Amazon Prime Day, nouveau record établi

Jeff Bezos est formel, les ventes du Prime Day sur Amazon ont dépassé les ventes qui ont été réalisées à cheval sur le Black Friday et Cyber Monday, deux jours critiques qui ont lieu à la fin du mois de novembre, et qui initient le lancement de la saison de Noël. Si le géant du e-commerce n’a pas donné de chiffres sur le Prime Day pendant ces soldes d’été 2019, la banque américaine JP Morgan estime que ces deux jours auraient pu générer 5 milliards de dollars de revenus, contre 3,2 milliards pour l’édition précédente.

Cette performance est d’autant plus remarquable que le Prime Day Amazon est uniquement réservé aux 100 millions de membres Prime. Autrement dit, c’est un choix beaucoup plus réduit que les soldes qui concernent absolument tous les français. Pour faire plaisir à tout le monde, Amazon a finalement repris la dynamique des soldes avec quelques restes du Prime Day que l’on ne peut évidemment pas négliger.

Huawei, Apple ou Samsung en promotion sur Amazon

Entre les marques comme Apple, Samsung, Huawei ou Microsoft, on retrouve ce jeudi des soldes encore de très belles affaires à saisir chez les grands marchands en ligne français. Pour cette nouvelle démarque, c’est le moment de se distinguer, et les acteurs l’ont bien compris. Dans les jours qui viennent, l’engouement autour de l’Amazon Prime Day va probablement s’estomper, et les soldes vont pointer le bout de leur nez.

Pour obtenir les derniers meilleurs deals du moment, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller sur les différentes plateformes marchandes en ligne, y compris Amazon ou Cdiscount, pour avoir un dernier aperçu des offres disponibles. Alors que la rentrée n’est plus que dans quelques semaines déjà , c’est peut-être déjà le moment de s’équiper avec des ordinateurs, téléphones ou autres tablettes à un prix plus faible.

La liste des bonnes affaires pour ce jeudi des soldes que nous vous avons préparé ci-dessus vous donne une bonne visibilité en temps réel des meilleurs deals qui sont encore disponibles sur Amazon après le Prime Day. Si le focus est principalement sur l’électronique et de l’électroménager dans notre liste ci-dessus, il va de soit que les autres catégories sur ces sites marchands sont aussi en promotion pendant les soldes.

Pour voir les soldes post Amazon Prime Day, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon