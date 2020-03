Honor 30S : le petit frère du Huawei P40 ?

Quelques jours après la présentation du P40 par Huawei, c’est au tour de sa sous-marque Honor de présenter un nouveau smartphone. Pour 2020, la marque chinoise se tourne elle aussi vers la 5G. Son premier terminal, le Honor 30S, reprend un design similaire à celui du Huawei P40, pour un tarif bien inférieur. Évidemment, le smartphone n’est pas plus chanceux que celui de Huawei : les services de Google ne sont pas présents, et la marque réserve pour le moment son terminal au marché chinois.

Un coup d’oeil sur les prochains Honor 30

L’appareil vaut tout de même le coup d’être présenté. Son design, très premium, a de quoi rappeler celui du Huawei P40. L’accent est mis sur l’écran, avec une dalle de 6,5 pouces à la caméra incrustée dans un poinçon pour éviter de trop empiéter, et le module photo est de forme rectangulaire. Bien évidemment, les caractéristiques sont en deçà. Par exemple, l’écran AMOLED du Huawei P40 laisse ici la place à un affichage LCD. Le processeur est un Kirin 820 et la face arrière est en verre brillant classique.

Mais le Honor 30S tire ses liens de parentés avec Huawei en troquant la même recharge rapide de 40W, une mémoire vive de 8 Go pour stockage disponible à partir de 128 Go, ainsi que quatre capteurs photos. Sur ce volet, on retrouve un capteur principal de 64 MP ouvrant à f/1.8, un capteur ultra grand-angle 8 MP ouvrant à f/2.4, un zoom optique x3 (x20 hybride) de 8 MP, ainsi qu’un capteur macro de 2 MP.

Normalement, la marque complétera sa gamme de Honor 30 au fil de l’année. D’autres versions plus huppées seront disponibles, et permettront par exemple d’introduire la 5G dans le catalogue. Pour le moment, aucune commercialisation du Honor 30S n’est prévue en France. La sortie du produit a tout de même le mérite de nous montrer le design des prochains appareils qui sortiront au sein de l’hexagone. Il ne restera qu’une éternelle question : peut-on vraiment profiter d’un smartphone Android sans les applications traditionnelles de Google ?