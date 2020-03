C’est le 26 mars 2020 que Huawei a lancé les P30 et P40 Pro dans une conférence en ligne. Comme pour chaque version « P » ces flagships mettent l’accent sur la partie photographie. Comme pour la version précédente, deux modèles sont disponibles et très différents. Où acheter les Huawei P40 et P40 Pro au meilleur prix en 2020 ? Voici nos conseils pour trouver les offres les moins chères sur ces produits haut de gamme.

Le meilleur prix pour le Huawei P40 Pro :

Alors que Huawei avait frappé fort avec la sortie des P30 Pro l’année passée, le conflit qui oppose la marque aux USA a freiné son développement dans le monde, et particulièrement en Europe. Les Huawei P40 et P40 Pro sont disponibles à la commande depuis le 26 mars pour un lancement le 21 avril.

Pour stimuler la demande, la plupart des marchands proposent déjà une remise immédiate de 150€ sur le prix des Huawei P40 et P40 Pro, et une ODR pour l’achat de la GT2 ou des Freebuds 3.

Huawei P40 et P40 Pro : ce qui se fait de mieux, à un détail près

Avant de regarder où acheter les P40 et P40 Pro de Huawei au meilleur prix en 2020, regardons en détail les caractéristiques techniques de chacun des modèles. Au niveau de la puissance, les deux modèles tournent grâce à la puce Kirin 990 et 8 Go de stockage. Le P40 bénéficie de 128 Go de stockage, contre 256 Go pour le P40 Pro.

Le design est aussi largement amélioré, et le Huawei P40 Pro propose un écran OLED aux bordures infinies de 6,58 pouces, contre 6,11 pouces (et un peu plus de bordures) pour le Huawei P40. Le modèle Pro dispose d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors que le P30 Pro était déjà au top sur la partie photo, les améliorations vous donneront certainement une bonne raison d’acheter un Huawei P40 ou P40 Pro au meilleur prix.

Comme toujours, Huawei propose des modules photo en partenariat avec Leica. Sur le Huawei P40, on retrouve un triple capteur photo. Le principal de 50 mégapixels ouvre à f/1.9, l’ultra grand-angle de 16 mégapixels ouvre à f/2.2 et un zoom optique x3 de 8 mégapixels qui ouvre à f/2.4. Pour le P40 Pro, le capteur principal ne change pas, l’ultra grand-angle de 40 mégapixels ouvre à f/1.8 et le zoom de 12 mégapixels passe au x5.

Le capteur selfie s’est aussi amélioré avec un capteur de 32 mégapixels pour les deux modèles, et l’arrivée d’un capteur TOF sur le P40 Pro, qui va encore améliorer la qualité du mode portrait.

Au niveau des performances et de la photo, rien à redire sur ces Huawei P40 Pro et P40, qui ont tout pour dominer le marché sur Android. Le seul frein pour acheter le Huawei P40 Pro au meilleur prix est l’absence des services Google.

Au niveau de l’autonomie, Huawei est reconnu pour ses modèles très endurants. Les P40 et P40 Pro ne devraient pas déroger à la règle avec respectivement des capacités de 3 800 mAh et de 4 200 mAh. Le P40 Pro est compatible avec la recharge sans-fil, et les deux sont compatibles avec la recharge inversée.

Les Huawei P40 et P40 Pro tournent sous Android 10, et la surcouche EMUI 10 très spécifique chez Huawei. Ce qui différencie ce modèle de ses concurrents sous Android, c’est que les P40 n’ont plus le droit d’utiliser les services Google. Vous n’aurez donc pas accès au Play Store, à YouTube ou tous les autres services du géant américain. Huawei met l’accent sur son propre écosystème et son store maison, AppGallery.

Sur le papier et surtout sur la partie photo, le Huawei P40 Pro a donc tout pour dominer Android. Si vous cherchez à vous écarter de l’écosystème Google, c’est le smartphone parfait en 2020 pour cela. Reste maintenant à ne pas se tromper pour acheter le Huawei P40 Pro et P40 au meilleur prix.

Où acheter les Huawei P40 Pro et P40, à quel prix ?

C’est dans une conférence en ligne (diffusée sur YouTube, belle ironie du sort) que Huawei a dévoilé le prix pour acheter les P40 et P40 Pro. Les deux modèles ont trois coloris de disponibles, le noir, le Blush Gold et le Silver Frost.

Le Huawei P40, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, est disponible au prix public de 799 euros. Le Huawei P40 Pro est au prix de 1099 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pendant la période de précommande, le prix baisse immédiatement de 150€ et un accessoire est offert via ODR. Dans la section suivante, vous trouverez notre tableau avec le meilleur prix en temps réel pour chacun des modèles vendus sur le marché français. Reste à voir si les prix sont amenés à chuter ou non.

Meilleur prix du Huawei P40

Meilleur prix du Huawei P40 Pro

Si vous vous questionnez sur le stockage avant d’acheter un P40 ou un P40 Pro, un slot pour une carte NM vous permet d’étendre ce dernier. Si vous passez par cette solution, vous ne pourrez par contre pas profiter de la double Nano SIM.

La seule question à vous poser si vous voulez trouver un Huawei P40 Pro au meilleur prix, c’est êtes vous dépendants de Google ou non. Si ce n’est pas le cas, le P40 Pro semble bien mieux armer qu’un Samsung Galaxy S20 Ultra, qui est aussi vendu plus cher. Les prochaines années vont être passionnantes, Huawei ayant été coupé en pleine ascension vers la domination du marché mondial du smartphone.

Mais le géant chinois a largement les moyens de devenir le troisième acteur du marché sur la partie gestion applicative, dominée aujourd’hui par le Play Store de Google, et l’AppStore d’Apple. La firme commence déjà à faire des investissements majeurs pour convaincre les développeurs de proposer leurs applications sur AppGallery.

Si vous hésitez à choisir entre acheter un P40 ou un P40 Pro chez Huawei, les différences sont au final nombreuses. Le modèle le plus cher a un meilleur écran, une meilleure batterie et une palette photo supérieure. Reste que le format 6,58 pouces peut être un frein et le Huawei P40 peut s’avérer un excellent choix !