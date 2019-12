Après le Cybertruck, il ne manque plus qu’un véhicule dans le plan de Tesla

Elon Musk, le CEO de Tesla (entre autres), a rédigé un « super-secret Master Plan » pour son entreprise. Ce plan est composé de deux grandes parties. En ce jour, Tesla a présenté l’ensemble des véhicules qu’Elon Musk a noté dans ce plan. Tous, sauf un. Le 2 août 2006, Musk publiait sur le blog Tesla la première partie de ce plan détaillé.

Voici les principaux points que l’on peut trouver dans ce plan :

Créer une voiture à faible volume, ce qui serait nécessairement coûteux

Utiliser cet argent pour développer une voiture de volume moyen à un prix plus bas.

Utiliser cet argent pour créer une voiture abordable, de grand volume.

Fournir de l’énergie solaire.

Si l’on fait les comptes, avec le Roadster, la Model S, la Model 3 et Tesla Energy, l’entrepreneur américain a réussi à suivre l’ensemble de son plan initial. Sans parler du fait qu’il travaille actuellement sur des volumes de production encore plus élevés en ce qui concerne la Model 3 et Tesla Energy.

Il y a 3 ans, Elon Musk a mis à jour ce plan en apportant plus de précisions en ce qui concerne Tesla Energy, un futur SUV compact, et surtout un pickup revisité. Dans cette seconde partie du plan, Musk évoque deux autres segments de véhicules électriques qui sont : les poids lourds, et les transports en commun. Que ce soit l’un ou l’autre, ces deux projets sont au premier stade de développement chez Tesla, ils devraient être dévoilés dès l’année prochaine. Si le Tesla Semi a été présenté en 2017, il devrait entrer en production seulement en 2020.

En ce qui concerne le véhicule voué au transport en commun, il n’a jamais été présenté officiellement. Elon Musk avait parlé d’un minibus électrique qui ressemblerait à la Model X, mais cela n’a jamais eu lieu. Il s’agit donc du seul véhicule électrique qui fait officiellement partie de ce fameux plan d’Elon Musk et que le constructeur automobile n’a pas encore dévoilé officiellement.