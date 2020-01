Après le Galaxy Z Flip, Samsung pourrait aussi dévoiler le vrai successeur du Galaxy Fold

Si Samsung n’a pas encore vraiment évoqué ses prochains smartphones pliables, de plus en plus de rumeurs suggèrent que le 11 février, lors de l’événement de présentation du Galaxy S20 et de ses variantes, le constructeur coréen pourrait également lever le voile sur un appareil à écran pliable baptisé Galaxy Z Flip. Mais contrairement au Galaxy Fold, qui est un hybride smartphone tablette, le Z Flip serait un smartphone à clapet similaire au Motorola Razr. Certaines caractéristiques présumées de ce nouvel appareil ont déjà fuité sur la toile, même, bien évidemment, si celles-ci n’ont pas encore été confirmées par Samsung.

Aujourd’hui, on apprend que le constructeur développerait aussi un « Galaxy Fold 2 », un smartphone qui serait le vrai successeur du Galaxy Fold, avec un design assez similaire.

C’est ce qu’a récemment indiqué le compte Twitter de Max Weinbach, qui a dernièrement publié de nombreuses fuites et même des photos présumées des prochains smartphones Samsung.

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.

If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 24, 2020