Après le OnePlus Nord, d’autres smartphones abordables dans les tuyaux ?

Avec le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, la marque chinoise a opéré une montée en gamme. De ce fait, ces appareils ont des fiches techniques comparables à celles des appareils premium des marques comme Samsung ou Huawei. Mais les prix ont également augmenté.

Aussi, pour ses fans qui recherchent un smartphone plus abordable, OnePlus a lancé le OnePlus Nord, un modèle milieu de gamme qui coûte moins de 500 euros et qui prend en charge la 5G. Mais visiblement, d’autres appareils encore plus abordables sont dans les tuyaux.

Toute une série de smartphones abordables ?

Cela fait un moment que les médias évoquent la possibilité que OnePlus présente une version « Lite » du OnePlus Nord. Celle-ci aurait une fiche technique plus modeste, mais également un prix moins élevé. Et cette semaine, le site Android Central relaie une source sur Twitter qui suggère qu’en réalité, OnePlus est en train de développer plusieurs smartphones abordables, mais pas qu’un seul modèle.

L’article évoque l’existence d’un smartphone dont le nom de code serait « Billie » et qui serait équipé d’une puce Snapdragon 690, d’un modèle appelé « Clover » avec une puce Snapdragon 460, ainsi que deux autres smartphones avec les noms de code « Lemonade » et « Bengal ».

Sinon, le OnePlus 8 T serait également dans les tuyaux et son nom de code serait « Kebab ». Alors que jusqu’à maintenant, OnePlus se focalisait sur quelques modèles chaque année, il semblerait que celui-ci ait décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant plus d’alternatives à ses clients. D’ailleurs, lorsqu’il a annoncé qu’il lancera le OnePlus Nord, l’entreprise évoquait déjà « une gamme », mais pas un seul modèle.

« Le lancement de la gamme OnePlus Nord marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour OnePlus. Nous continuerons de créer des produits haut de gamme à la pointe de la technologie pour nos utilisateurs, mais nous sommes maintenant extrêmement fiers de partager l’expérience OnePlus à plus d’utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme de produits. L’esprit Never Settle, centré sur le partage des meilleures technologies avec le monde, nous pousse, encore une fois, à sortir de notre zone de confort », expliquait Pete Lau, co-fondateur et CEO de OnePlus, au mois de juin.

Bientôt, un smartphone OnePlus à moins de 200 euros ?

Ces nouvelles rumeurs suggèrent aussi que OnePlus pourrait, pour la première fois, se lancer dans le segment des appareils low cost. En effet, la puce Snapdragon 460 évoquée par l’article d’Android Central appartient à une série qui est généralement utilisée par des mobiles à moins de 200 euros. De ce fait, il s’agirait d’une autre manière, pour OnePlus, de sortir de sa zone de confort.

Mais bien entendu, pour le moment, il s’agit de rumeurs et de ce fait, toutes ces informations sur les futurs produits de OnePlus sont encore à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, si le constructeur veut continuer à assurer une bonne croissance dans les pays émergents, il devra proposer des modèles plus abordables.