C’est officiel, le smartphone abordable de OnePlus sera appelé « OnePlus Nord »

Lorsque OnePlus a lancé son premier smartphone, la marque chinoise a fait le buzz grâce à son modèle économique, qui consiste à vendre des smartphones abordables, mais avec des fiches techniques très intéressantes. D’autre part, l’entreprise ne dépensait pas beaucoup en marketing, mais comptait sur la mécanique virale des réseaux sociaux, et sur le buzz généré par son système d’invitation et sur les ventes flash.

Aujourd’hui, OnePlus a évolué et son modèle ressemble beaucoup plus à ceux des autres marques de smartphones. Ses derniers appareils, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro sont des haut de gamme, avec d’excellentes fiches techniques, mais dont les prix sont aussi élevés.

Néanmoins, récemment, OnePlus a annoncé qu’il va de nouveau proposer des modèles abordables. Et aujourd’hui, celui-ci annonce le nom du smartphone milieu de gamme qui devrait bientôt être lancé : OnePlus Nord.

Un comeback ?

Avec le Nord, OnePlus fait une sorte de retour aux sources puisque ce modèle n’est pas seulement abordable, mais celui-ci fait aussi beaucoup de buzz grâce aux teasing de la marque. Et pour amplifier ce buzz, OnePlus vient également d’annoncer sur l’une de ses Stories que le Nord sera disponible en précommande demain… mais seulement pour 100 personnes. Normalement, ce smartphone arrivera au mois de juillet et on sait déjà que son prix sera inférieur à 500 dollars. En attendant, OnePlus publie également une série documentaire sur l’équipe chargée de ce projet, sur la plateforme IGTV.

« Le lancement de la gamme OnePlus Nord marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour OnePlus. Nous continuerons de créer des produits haut de gamme à la pointe de la technologie pour nos utilisateurs, mais nous sommes maintenant extrêmement fiers de partager l’expérience OnePlus à plus d’utilisateurs grâce à cette nouvelle gamme de produits. L’esprit Never Settle, centré sur le partage des meilleures technologies avec le monde, nous pousse, encore une fois, à sortir de notre zone de confort », explique Pete Lau, co-fondateur et CEO de OnePlus.

Pour le moment, on ne connait pas la fiche technique qu’aura le OnePlus Nord. Mais des rumeurs circulent déjà à ce sujet. D’après celles-ci, le smartphone utiliserait le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm, aurait un écran avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, et prendrait en charge la recharge rapide à 30W.