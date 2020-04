Google développerait ses propres puces pour les smartphones Pixel et les Chromebook

Actuellement, les smartphones Pixel de Google utilisent des SoC Qualcomm Snapdragon. Mais cela pourrait changer, et la firme de Mountain View pourrait concevoir ses propres puces pour ses smartphones, d’après un article récemment publié par le site Axios. D’après ce dernier, Google aurait fait d’importants progrès dans le développement de cette puce et actuellement, il serait possible que le SoC de Google puisse être utilisé sur les smartphones Pixel dès l’année prochaine.

Axios révèle d’autres détails sur ce projet. Par exemple, le nom de code de cette puce serait « Whitechapel » et Google développerait celle-ci en partenariat avec Samsung, dont la technologie de gravure en 5 nm pourrait être utilisée dans le cadre du projet.

En plus d’un processeur ARM à 8 cœurs, Whitechapel inclurait aussi des éléments optimisés pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Google, ainsi que des éléments qui apporteront des améliorations à Google Assistant.

Google se rapproche-t-il du modèle d’Apple ?

En ce qui concerne l’avancement des travaux, Axios indique que Google aurait déjà reçu un prototype fonctionnel. Et Google n’entendrait pas seulement utiliser ce SoC sur les smartphones, mais pourrait également utiliser celui-ci sur les Chromebook.

Il est toutefois à noter que pour le moment, ces informations sont à considérer avec une extrême prudence, étant donné qu’elles n’ont pas été confirmées par Google. En tout cas, en développant ses propres SoC pour les smartphones Pixel, la firme de Mountain View pourrait être mieux positionnée pour rivaliser avec les iPhone d’Apple.

En effet, l’un des avantages de la firme de Cupertino est que celle-ci maîtrise à la fois la partie logiciel et la partie matérielle. En effet, sur les iPhone, Apple utilise ses propres puces. Et de récentes rumeurs suggèrent que pour les ordinateurs, la firme pourrait également se passer des processeurs Intel en remplaçant ceux-ci par des processeurs basés sur les technologies ARM.

Sinon, pour rappel, Google devrait prochainement dévoiler un nouveau smartphone : le Pixel 4a, qui serait le successeur du Pixel 3a, et une version allégée du Pixel 4. Étant donné que Google a décidé d’annuler sa conférence I/O, on ignore quand la firme pourrait dévoiler ce smartphone milieu de gamme.