Après l’iPhone SE, un iPhone SE Plus ?

Alors qu’Apple vient de lever le voile sur l’iPhone SE (2020), les rumeurs concernant l’iPhone SE Plus continuent de circuler sur la toile. Depuis quelques mois, en effet, certains médias ont évoqué la possibilité qu’en plus du nouvel iPhone SE, la firme de Cupertino puisse lancer un iPhone SE Plus, plus tard. Et cette semaine, l’iPhone SE Plus a de nouveau fait parler de lui, suite à une publication de Jon Prosser, un YouTubeur qui était l’une des sources des fuites concernant l’iPhone SE.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

« Vous devriez bientôt avoir des nouvelles de l’iPhone SE Plus », lit-on dans cette publication. Celle-ci ne révèle pas de détails sur l’appareil, mais suggère plutôt que comme ce fut le cas avec l’iPhone SE, les rumeurs et les fuites sur l’iPhone SE Plus devraient aussi s’enchaîner prochainement.

Pour le moment, on ne sait pas quand ce modèle pourrait sortir. Mais on peut supposer que cette version « Plus » devrait avoir une fiche technique assez proche de celle de l’iPhone SE (2020), avec un écran plus large. Si certains considèrent l’iPhone SE comme le remplaçant de l’iPhone 8, l’iPhone SE Plus pourrait être considéré comme le remplaçant de l’iPhone 8 Plus (Apple a cessé de vendre ces deux modèles après le lancement de l’iPhone SE).

iPhone SE (2020) : un produit Apple pour le segment milieu de gamme

Étant donné que l’iPhone SE (2020) est le successeur du modèle de 2016, il s’agit d’un smartphone plus abordable que les autres iPhone récents. L’appareil est vendu à partir de 489 euros, a un design très similaire à celui de l’iPhone 8, avec un petit écran LCD de 4,7 pouces. Sur le dos, il n’a qu’une seule caméra. En revanche, comme l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, l’iPhone SE (2020) a une puce A13 Bionic, qui garantit de bonnes performances, et qui apporte une importante amélioration de l’efficacité énergétique (ce qui impacte sur l’autonomie).

Si Apple lance un iPhone SE Plus, on pourrait s’attendre à ce que ce modèle ait des caractéristiques similaires, mais un écran plus large, et un prix un peu plus élevé.