Certains projets surprennent tant ils sont inattendus. Parmi eux on trouve notamment l’idée de réaliser un film à partir de la série Code Quantum. Le créateur de la série des années 90 a déjà écrit le scénario. On vous en dit plus sur cette idée un peu folle.

Une adaptation de la série Code Quantum a déjà été écrite par son créateur. Reste désormais à voir si ce projet pourra voir le jour. On vous en dit plus.

Donald Bellisario a fini l’écriture

Pourrait-on bientôt retrouver l’univers de Code Quantum ? Dans cette série diffusée initialement de 1989 à 1993 aux USA puis à partir de 1993 en France, on suivait l’histoire du docteur Samuel Beckett (Scott Bakula) et de l’Amiral Albert « Al » Calavicci (Dean Stockwell). Le premier, scientifique de génie termine une expérience et son esprit commence à voyager dans le temps. Dans la peau d’hommes, femmes ou même animaux, il doit corriger des erreurs dans la vie des gens.

Selon le créateur de la série Donald Bellisario, un long-métrage serait possible. « Je viens juste de finir d’écrire un long métrage Code Quantum. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je l’ai écrit. Je me suis laissé porter par l’écriture, guider par les évènements. Je suis aussi excité que le public. J’ai juste pris Scott et Dean, je les ai en quelque sorte rebooté et ça m’a amené à ce scénario. »

Un reboot ou une fin pour Code Quantum ?

Si on note qu’il parle d’un « reboot », on ne peut que s’interroger sur la forme que prendrait ce film. En effet, la série s’est terminée de façon amère après 5 saisons. On apprenait le triste dénouement à travers une phrase affichée à l’écran : « Le docteur Sam Beckett n’est jamais rentré chez lui ». Même si beaucoup de temps a passé, réussir à terminer l’arc narratif aurait sans doute plus de sens.

Un rêve possible si les acteurs originels sont partants… Scott Bakula agé de 63 ans pourrait bien être de la partie, lui que l’on a vu ces dernières années dans Chuck ou NCIS. Dean Stockwell s’est lui en revanche fait plus discret à l’exception d’une apparition dans NCIS et d’un rôle dans le film inspiré de Battlestar Galactica. Affaire à suivre.

Et pour ceux qui ne connaissent absolument pas Code Quantum, on vous laisse découvrir le générique ci-dessous !