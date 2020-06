Après Snapchat, Instagram lance des fonctionnalités créées par… TikTok !

Il n’aura fallu que quelques années à peine à TikTok pour séduire un grand nombre d’utilisateurs, au point que l’application a dépassé les deux milliards de téléchargements dans le monde il y a deux mois.

Autant dire que les réseaux sociaux plus traditionnels que sont Facebook, Instagram et Snapchat se sentent menacés par ce rival chinois qui ne cesse d’attirer du public. Pour ce faire, certains tentent de lutter avec des fonctionnalités qui ne sont pas sans rappeler celle du service appartenant à ByteDance.

Reels, pour concurrencer TikTok frontalement

Dans cette optique, Instagram —plateforme appartenant à Facebook, a annoncé le lancement de Reels, une nouvelle fonctionnalité actuellement disponible en test dans plusieurs pays comme la France, l’Allemagne et le Brésil. Avec cette option, les utilisateurs ont la possibilité de créer et d’éditer facilement de courtes vidéos avant de les mettre en ligne. Dans son communiqué, le réseau social met en avant le fait que cela peut permettre aux adeptes de la plateforme d’être un créateur de contenus « sur une scène mondiale ».

Instagram indique que les utilisateurs de Reels peuvent partager ces contenus avec leurs proches via le partage dans le fil d’actualité, mais également plus largement dans le monde grâce à un nouvel espace présent dans l’onglet Explorer (si le compte est public). La fonctionnalité se dote d’outils créatifs, à l’exemple d’une large bibliothèque musicale ou d’options d’alignement et d’effets en réalité virtuelle. Elle est accessible directement depuis la caméra intégrée au réseau social.

Pour résumer, les utilisateurs de Reels peuvent réaliser des vidéos de moins de 15 secondes en agrémentant le contenu de base avec des effets sonores et visuels. Si cette description correspond à la fonctionnalité d’Instagram, elle va tout aussi bien à TikTok. De plus, elle reprend également le scroll propre à ce dernier —qui permet de découvrir de nouveaux contenus à l’infini sans avoir à faire autre chose que faire défiler le contenu de bas en haut.