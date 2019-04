Après les voitures et l’espace, Elon Musk veut conquérir le monde du rap

Si Elon Musk est connu pour ses blagues, dont certaines terminent même dans ses voitures, personne ne s’attendait vraiment à ce que le patron de Tesla se tourne vers le rap avec un morceau plein d’auto-tune.

C’est à la date du 30 mars, soit peu avant la journée dédiée au poisson d’avril, qu’Elon Musk a partagé le résultat en ligne, accompagnant la nouvelle d’un tweet indiquant avec humour : « Je suis déçu que ma maison de disques ait échoué ». Quant à son prétendu label, il l’a baptisé Emo G, qui se prononce « Émoji » en anglais.

Intitulée RIP Harambe, la chanson d’Elon Musk est une référence directe à Harambe, un gorille qui avait été abattu dans un zoo américain en 2016. À l’époque, un enfant de trois ans était tombé dans l’enclos de l’animal avant de se faire traîner par ce dernier, ce qui avait obligé la direction à abattre le gorille. Beaucoup s’était ému de la mort de ce dernier, jugeant que celle-ci n’avait pas été nécessaire et qu’il s’agissait d’une espèce protégée.

Sur le web, l’événement est rapidement devenu une source de blagues et de memes réalisés par plusieurs créateurs de contenu et internautes. Déjà à l’époque, les hashtags #JusticeForHarambe et #RIPHarambe ont été très utilisés pour rendre hommage au gorille. En conséquence, il est certain qu’Elon Musk, adepte de la culture Internet, inscrit son titre de rap dans cette même logique.

S’il n’a pas attendu le premier avril, Elon Musk reste un adepte de ce genre de blagues, si bien qu’il a partagé un tweet, l’an dernier, indiquant que Tesla était en faillite. À l’époque, les marchés financiers n’avaient pas trouvé ça très drôle.

