Tesla dévoile un nouvel easter egg, et c’est un coussin péteur virtuel

Elon Musk l’avait annoncé à sa manière il y a quelques jours sur Twitter. En effet, celui-ci avait partagé un message mystérieux indiquant : « L’app 💨 de Tesla est presque fini. Il est important que chaque note soit bonne ! ». Compte tenu de la connotation de l’émoji utilisé pour le tweet, de nombreux internautes se sont tournés vers l’hypothèse d’une application ou d’une fonctionnalité faisant office de coussin péteur. Et c’est effectivement le cas.

Tesla 💨 app almost done. Important to get every note right! — Elon Musk (@elonmusk) 16 décembre 2018

Quand Tesla et Elon Musk s’amusent

En effet, la vidéo dévoilée par un internaute sur Instagram montre la fonctionnalité en action. Sur celle-ci, l’on peut voir une illustration du coussin péteur comme s’il était installé sur le siège passager du véhicule. Grâce à la mise à jour logicielle, les propriétaires d’une Tesla peuvent donc utiliser cette nouvelle option, choisissant même un coussin péteur au bruit discret ou plutôt bruyant, selon leur préférence. Certaines appellations renvoient même à des noms de produits conçus par les entreprises d’Elon Musk, comme les termes « Not a Fart » (littéralement « Pas un pet », qui renvoie au lance-flammes de The Boring Company baptisé « Not a Flamethrower »), « Falcon Heavy », « Boring Fart » ou encore « Ludicrous Fart », une référence au mode des véhicules. Tout un programme.

Les différents sons produits par le fameux coussin péteur peuvent être activés à l’activation du clignotant, sur commande ou de façon aléatoire.

Tesla a également dévoilé un autre easter egg, disons, plus romantique que le premier, si bien qu’il porte le nom de « Romantic mode ». En effet, il s’agit d’un feu de cheminée qui s’affiche sur l’écran de contrôle dès que la fonctionnalité est activée. La firme prévoit également une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de profiter de jeu Atari pour que ceux-ci conduisent leur voiture sur Mars, une option qu’elle avait déjà mentionnée il y a quelques mois, par le biais du compte Twitter d’Elon Musk, une fois de plus. Décidément, l’entrepreneur est loin d’en avoir terminé avec les blagues et le champ de possibilité qui s’offrent à lui.

Plus sérieusement, une dernière mise à jour offre la possibilité de faire tourner le chauffage du siège ou du volant directement depuis l’application mobile, chose qui n’était pas possible jusqu’ici et que les conducteurs réclamaient.

Source