Après Widgetsmith, Fantastical propose à son tour des widgets personnalisables

Le week-end dernier, l’application Widgetsmith a pris la tête du classement App Store. Si vous n’avez pas suivi ce phénomène, il est en lien avec la mise à jour iOS 14 et ses widgets plus présents que jamais. Si Widgetsmith a connu un tel succès, c’est que l’application permet aux utilisateurs iOS de personnaliser leur interface à l’infini grâce à la nouvelle disposition des widgets. Ce matin, nous avons découvert un autre outil qui devrait plaire aux adeptes de la personnalisation.

Happy Widget Wednesday! 🥳

Fantastical 3.2 is here with *12* free widgets for all users (premium widget features require a Fantastical Premium subscription) plus Scribble support for iPad!

It’s a free update and you can read all about it here: https://t.co/JIAz8a9n3g! 🥳

— Flexibits (@flexibits) September 23, 2020