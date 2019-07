Ark OS : le système d’exploitation de Huawei plus rapide qu’Android ?

Ce week-end, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de faire baisser d’un cran les tensions entre les deux pays. Cela signifie-t-il que Huawei aura finalement le feu vert américain pour utiliser les services de Google (dont la licence Android) ? Pour le moment on n’en est pas certain.

De ce fait, Ark OS ou HongMeng OS, le système d’exploitation développé par Huawei, est toujours d’actualité. Et justement, ce système d’exploitation a récemment été évoqué par Ren Zhengfei, fondateur de Huawei, durant une interview avec le Point.

Le fondateur de Huawei y donne quelques détails supplémentaires sur ce système d’exploitation, que l’entreprise développe depuis 2003. « Le système d’exploitation sur lequel nous travaillons devrait être compatible avec des circuits imprimés, les postes d’aiguillage que sont les switch, les routeurs, les smartphones ou encore les data centers », explique Zhengfei au Point.

Durant cette interview, Ren Zhengfei affirme aussi que Ark OS sera « très probablement » plus rapide « qu’Android ou OS X ». Le fondateur de Huawei évoque notamment une latence de traitement qui sera de moins de 5 millisecondes.

Un problème d’applications

Néanmoins, il admet qu’Ark n’a pas un écosystème d’applications aussi important que les systèmes de Google ou d’Apple et que pour avoir un écosystème similaire, cela prendrait des années.

Sinon, nous apprenons également que ce système d’exploitation est déjà utilisé sur certains appareils en Chine et que celui-ci n’a pas été conçu uniquement pour les téléphones.

D’ailleurs, à l’heure actuelle, Huawei ne semble pas sûr à 100 % qu’il utiliserait Ark si les Etats-Unis empêchent l’entreprise d’utiliser Android.

Pour rappel, les sanctions américaines ne peuvent à priori pas empêcher Huawei d’utiliser la version open source d’Android (sans les services de Google).