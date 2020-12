Arnaques e-commerce : la France prête à frapper fort sur Wish

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) pourrait déjouer l’introduction en bourse de Wish, avant la fin de l’année, et mettre dans le collimateur de plusieurs législateurs antifraude le géant du e-commerce américain.

Lundi 30 novembre, selon une information rapportée par Ouest-France, le grand concurrent américain d’Aliexpress aurait vu son avenir s’assombrir. La DGCCRF en serait à la fin d’une enquête de plusieurs mois, aux conclusions édifiantes. L’activité de Wish fait pour la première fois les dossiers d’une administration sur de la contrefaçon, des spots publicitaires mensongés, des fausses promotions et des arnaques.

Cédric Ô, le secrétaire d’État chargé du numérique, a relayé l’annonce en avertissant aux « Français-e-s qui utilisent l’application pour y trouver du low-cost [à savoir] qu’ils y trouveront surtout des arnaques ». L’homme rappelait une histoire du mois d’avril dernier où Wish s’était fait remarquer en commercialisant des masques « ne respectant pas les normes ».

.@WishShopping s’était déjà distinguée pendant le 1er confinement en vendant des masques ne respectant pas les normes. Les Français-e-s qui utilisent l’application pour y trouver du low-cost doivent savoir qu’ils y trouveront surtout des arnaques. @alaingriset @BrunoLeMaire — Cédric O (@cedric_o) November 30, 2020

Faire le ménage sur certaines pratiques

Wish doit entrer en bourse avant la fin de l’année, une introduction attendue au même titre que celle d’Airbnb cette semaine. Mais en vue d’une telle annonce, même à l’échelle mondiale et dans son calendrier, le programme pourrait être revu par le géant américain. Pour le moment, rien n’a encore été décidé. Il en est maintenant à l’autorité du Procureur de la République dans juger et d’en confirmer ou non les conclusions de la DGCCRF.

Le parquet de Paris vient d’être saisi, et Wish « encourt plusieurs dizaines de millions d’euros d’amende » selon Ouest-France. Nos confrères rapportaient des propos de Cédric Ô au sujet de la suite des choses du côté français. Selon lui, l’effort sera à encourager les pays voisins dans la modification des textes européens. « La France milite aussi pour une responsabilité accrue des plateformes d’e-commerce, au niveau européen. Il faut faire le ménage sur certaines pratiques ».

Un ménage qui commencera peut-être par la réaction des investisseurs de Wish. En pleine affaire judiciaire, Wish perdra-t-il la confiance des actionnaires à l’aube de son IPO ?