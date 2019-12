Arrow : Stephen Amell tease le dernier combat de son personnage

La fin est proche et on ne peut pas s’empêcher de ressentir un certain tiraillement à l’idée de la disparition d’Oliver Queen / Arrow, le personnage incarné à l’écran par Stephen Amell. Si lui a déjà commencé sa reconversion du côté du cinéma (il a aussi décroché un rôle dans la série Heels qui se déroulera dans l’univers du catch), l’Arrowverse qu’il a créé de toutes pièces, cherche encore comment réussir à le remplacer efficacement. L’acteur fait actuellement ses adieux sur le petit écran. Après la diffusion de sa partie sur l’épisode 8, dans le fameux crossover (Crisis on Infinite Earth), il aura encore le droit à deux petites apparitions. Le premier devrait servir à lancer le spin-off sur Mia Smoak et The Canaries, alors que le dernier « Fadeout » représentera vraiment ses adieux. Mais autant dire qu’il compte partir avec la manière.

Arrow, des adieux explosifs

Selon les confessions de Stephen Amell à Collider, la dernière scène de combat de The Arrow devrait tout simplement être inédite en son genre.

On s’est dit, bon, c’est notre dernière chance. Faisons la scène d’action qui battra toutes les scènes d’action d’Arrow. Le truc le plus cool, et je tiens à le dire, c’est que tous les cascadeurs qui ont plus au moins bossé sur le show, même des mecs qui sont à la retraite ou qui bossent pour Supergirl, Flash ou Legends, ils sont tous venus.

Et autant dire Stephen Amell, sans surprise y jouera un rôle majeur.

Ça ne s’arrête pas. C’est un peu spectaculaire, un peu théâtral, rien que dans le nombre de personnes que je tue. C’est ce que les fans méritent.

L’épisode final sera diffusé le 28 janvier prochain sur la CW. Autant dire qu’il faudra encore s’armer de patience pour une diffusion en France.