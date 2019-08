Quatre séries qui pourraient se décliner dans l’Arrowverse

On vous en parlait hier. Alors que la disparition de Arrow est actée chez la CW, la chaîne américaine cherche désormais le programme qui pourra prendre le relais comme locomotive de l’Arrowverse. Sur le papier, c’est Batwoman qui est censée prendre ce rôle, mais cela risque de ne pas être suffisant. Plusieurs programmes ont le potentiel pour prendre le relais.

Batman Beyond

Et s’il était temps pour Batman de faire un saut du côté des séries ? On sait déjà qu’un Batman âgé, joué par Kevin Conroy va apparaître dans le crossover Crisis on Infinite Earth. Cela pourrait servir d’introduction au personnage, qui jouerait un Batman formant la succession. Officiellement, Warner ne veut pas de Batman à la télévision. Mais cela pourrait changer…

La Justice Society of America

On a déjà pu les voir dans la deuxième saison de Legends of Tomorrow. Ceux qui ont vu Smallville, ont aussi pu découvrir cette organisation dans la saison 9. Dans l’Arrowverse, ils sont déjà morts officiellement pour une majorité. Mais avec le crossover, il y a du potentiel. Surtout, on sait déjà que Stargirl aura le droit à sa série sur la plateforme de streaming DC.

Booster Gold

Booster Gold n’est pas forcément le super-héros le plus connu chez DC Comics. Mais un film était dans les cartons pour Warner Bros il y a quelques années, imaginé par Greg Berlanti, celui qui est derrière Arrow, The Flash ou encore Supergirl. Reste à savoir s’il s’agit vraiment du meilleur choix possible du côté de la popularité.

Green Lantern

Le personnage de Green Lantern a été maltraité par DC Comics et Warner Bros. La seule adaptation cinématographique n’était pas au niveau et il n’a pas été retenu pour le DCEU. Apporter une dimension spatiale pourrait être une perspective séduisante pour l’Arrowverse… Affaire à suivre.