Arrowverse : ce spin-off qu’il nous faut vraiment

Malgré la disparition de la série Arrow (pour nos adieux c’est par là), l’Arrowverse se porte sans doute mieux que jamais avec de nouveaux programmes (Batwoman Green Arrow and The Canaries) et des promesses (Superman & Lois). Certaines rumeurs font aussi état d’un show autour de Green Lantern, même si la déclinaison prochaine sur HBO Max fait douter que cela soit possible. Mais, un autre spin-off, a clairement du potentiel, celui de la Légion.

Bond dans le futur pour l’Arrowverse

Non, on ne propose pas de faire un crossover entre l’Arrowverse et la Légion étrangère. L’idée est plutôt d’exploiter une partie bien connue de l’univers de DC Comics, mais pas exploitée au grand écran.

La série Smallville y a fait référence à son époque, et désormais c’est Supergirl qui n’arrête pas d’en parler. La Légion est un groupe de super-héros formé autour du 30e et 31e siècle, qui a été imaginé dans les comics depuis 1958.

Dans la série Supergirl, on en entend parler depuis la troisième saison, avec une référence à plusieurs personnages mais aussi une multiplication des détails sur les aventures du groupe. Quand on sait la quantité (très importante) de super-héros associés au groupe du côté des comics, le plus dur serait sans aucun doute de faire le tri. Mon-El et Saturn Girl, tout comme Winn, constituent bien sûr des évidences. Mais, cela permettrait aussi d’ouvrir l’Arrowverse à une nouvelle époque, toujours plus d’aliens et surtout à une multitude de mondes. Quand on sait que les Legends of Tomorrow utilisent déjà le voyage temporel, intégrer un vrai spin-off sur la Légion dans l’Arrowverse ne semble pas un défi complètement fou.

Crisis aurait eu le potentiel idéal pour introduire un tel spin-off avec éventuellement un avenir modifié par les événements. Mais d’autres options sont possibles…