Arrow : la série a-t-elle été sous-estimée ?

Le 28 janvier a marqué la fin d’une époque aux Etats-Unis. Après 170 épisodes, huit saisons, de nombreux morts, des cascades, un spin-off et surtout après avoir donné naissance à un univers complet, la série The Arrow a fait ses adieux. Oliver Queen, l’archer vert, joué par Stephen Amell a tiré sa révérence. En moins d’une décennie, il est entré dans la culture pop, alors qu’il était avant tout un pari un peu fou. Loin de Superman, Batman, Flash ou Wonder Woman, ce n’est pas un personnage aussi connu du grand public. Pourtant, il s’est fait une place au soleil. Mais sans doute loin de ce qu’il méritait vraiment.

Arrow face aux critiques

C’est Marc Guggenheim, un des créateurs de la série, qui a poussé un petit coup de gueule. Il a en effet rappelé que la série n’avait jamais eu droit à une nomination aux Emmy pour les cascades.

Feels like a good time to mention that in seven seasons Arrow has been nominated for a stunts Emmy a grand total of zero times. https://t.co/brHJ87Jinx — Marc Guggenheim (@mguggenheim) January 27, 2020

On ne parle pas ici de rêver à un Oscar, comme le Joker de Joaquin Phoenix. Rien ne sert de vouloir comparer l’incomparable. La série Arrow possède de nombreuses faiblesses, il faut le reconnaître. On ne se lance pas devant un épisode pour la qualité du jeu d’acteur ou même les effets spéciaux. Le budget n’est tout simplement pas au rendez-vous.

Mais au fil des années et comme Crisis on Infinite Earths l’a prouvé, la saga d’Oliver Queen a réussi à servir de base à un univers étendu particulièrement réussi. Par ailleurs, les cascades, les combats ultra-chorégraphiés, ont atteint un niveau particulièrement attrayant et distrayant pour les fans. On se plonge dans les scènes de combat avec un plaisir coupable, conscient que c’est loin d’être parfait, mais en trouvant une mélodie inspirante, dans ces coups, ces flèches qui s’envolent. Pendant huit ans, Arrow a réussi à nous divertir. Parfois un peu moins avec de mauvaises saisons, mais avec toujours une certaine envie rafraîchissante. Et ça méritait bien un adieu.