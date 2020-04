Assassin’s Creed : et si le film avait le droit à une suite ?

En 2016, le film Assassin’s Creed débarquait dans les salles obscures. Malgré tous les efforts de Michael Fassbender dans le rôle principal, le film très attendu par les fans se révèle être une véritable purge. Indigne d’une saga vidéo-ludique qui tient en émoi les gamers depuis 2007 et la sortie du premier opus. Quand on connaît le succès des jeux vidéo et la tendance très large du côté d’Hollywood à faire des reboots, il n’est pas surprenant que Disney ait déjà envisagé de se pencher sur le sujet. L’ambition de l’entreprise serait donc, selon des rumeurs qui ne semble pas avoir vraiment progressé, de repartir de zéro, en faisant place nette au niveau du casting. Mais est-ce vraiment ce qui sera retenu ?

Assassin’s Creed, la tentation d’une série

C’est le cinéaste australien Justin Kurzel, aux manettes du premier opus qui est revenu sur le sujet. Au micro du podcast « The Fourth Wall », il a tout d’abord justifié à quel point l’adaptation d’un jeu vidéo peut parfois ressembler à une mission impossible. Il pointe notamment du doigt un équilibre impossible à trouver entre le temps actuel et la partie dans l’Animus, avec le personnage qui voyage à une époque différente. Réussir à montrer « comment les deux périodes interagissent l’une avec l’autre est devenu la partie la plus compliquée de l’écriture », regrette ainsi le réalisateur.

Pour autant, il ne regrette pas ce projet, même si cela lui a coupé les ailes du côté d’Hollywood. Il estime surtout que le traitement de ce genre d’oeuvre mérite d’être repensé.

Peut-être que le jeu Assassin’s Creed marcherait mieux en série. Peut-être qu’il y a un moyen de simplifier le concept pour en saisir le coeur. Je ne pense pas que l’on ait creusé le sillon suffisamment pour espérer une suite (…) mais au lieu de revenir si loin dans le temps, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de prendre une période temporelle plus proche de notre temps.

Un projet qui a un certain attrait il faut le reconnaître…