Disney prépare-t-il un reboot du film Assassin’s Creed ?

Sortie pour les fêtes de fin d’année en 2016, le film Assassin’s Creed a beaucoup divisé les critiques. Si la presse spécialisée et les joueurs n’ont pas passé un bon moment, les retours étaient plutôt corrects du côté du grand public. Quoi qu’il en soit, depuis 2016 nous n’avons pas de nouvelles d’une potentielle suite alors que la fin du film laissé sous-entendre le contraire. Cependant, il se pourrait que Disney puisse préparer un reboot du film.

Un nouveau départ pour Assassin’s Creed ?

Nous devons cette information au site We Got This Covered qui semble avoir des sources bien renseignées sur les projets concernant Disney et le septième art. En effet, ce sont les premiers à avoir parlé de remake d’Aladdin grâce à leurs sources bien informées, ces mêmes sources qui annoncent aujourd’hui que Disney serait en train de préparer un reboot d’Assassin’s Creed.

L’idée serait alors de repartir à zéro, que ce soit au niveau de l’histoire, du casting, du contexte, de la mise en scène pour repartir sur des bases nouvelles. Oubliez donc Michael Fassbender dans le rôle de l’assassin, oubliez sans doute Marion Cotillard, Disney serait en phase de relancer totalement le projet.

Pour le moment, aucun nom n’a fuité, que ce soit au niveau de la production, de la réalisation, du scénario et même au niveau des acteurs. Le projet n’en serait qu’à ses prémices et le format long-métrage ne serait même pas confirmé.

Assassin’s Creed sur Disney+ ?

Le mois dernier, nous apprenions que Disney allait changer ses méthodes de distribution de ses futures productions au cinéma, privilégiant ainsi la sortie de certains films sur la plateforme Disney+. Ce sera ainsi le cas pour le film live-action de la Belle et le Clochard. Ainsi, des bruits de couloirs laissent d’ores et déjà penser qu’il en serait de même pour le film Assassin’s Creed. Bien que pour le moment, le format long métrage ne soit pas encore confirmé.

De ce fait, l’option d’une série pour Disney+ n’est pas à écarter non plus ! Et d’un certain point de vue, ce serait peut-être un format plus logique pour une production comme Assassin’s Creed.