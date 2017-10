A quelques jours de la sortie officielle du nouvel épisode de la saga Assassin’s Creed, on a le droit à une bande-annonce. Des images incroyables qui nous emmènent dans l’Egypte Antique, aux sources de la confrérie des assassins.

Assassin’s Creed Origins, le nouvel épisode de la saga de Ubisoft, nous emmène en Egypte là où tout a commencé pour la confrérie. A découvrir dans une bande-annonce de lancement.

Assassin’s Creed Origins, direction l’Egypte Antique

Le 27 octobre, il se pourrait bien que vous soyez confrontés à un choix cornélien. C’est le jour où la saison 2 de Stranger Things sera disponible pour une séance de binge-watching sur Netflix. Mais, c’est aussi la date choisie par Ubisoft pour le lancement de Assassin’s Creed Origins, le nouvel épisode de sa franchise.

10 ans après les débuts d’Altaïr dans le premier épisode, vous incarnerez Bayek, un guerrier Medjay, issu d’une longue traditions de protégeant les temples et villes des attaques ennemies. Les images sont de toute beauté et montrent le soin apporté par Ubisoft pour soigner ce nouvel opus. Et vous pourrez en profiter autant que vous le souhaitez puisqu’il s’inscrit définitivement dans une logique d’open world.

L’occasion de relancer la franchise ?

Ubisoft joue très gros sur cette franchise et a donc décidé de repartir de zéro. Alors que jusque-là, on avançait en permanence dans le temps, Assassin’s Creed Origins se place comme un antépisode de la saga. Altair n’est pas encore né et la guerre entre les Templiers et les Assassins n’est pas encore au programme.

Alors que son public cible a pu se lasser après les derniers épisodes un peu moyens et surtout un film horrible avec Michael Fassbender, cet épisode anniversaire se veut être une opportunité de convaincre de nouveau. Le gameply a été revu et surtout Ubisoft présente une expérience plus complète. Notamment à travers le mode : The Discovery Tour by Assassin’s Creed : Ancient Egypt. Il s’agit de véritables visites guidées à travers les lieux de l’Egypte Antique qui devraient ravir les amateurs d’histoire.

Rendez-vous le 27 octobre pour la sortie officielle de Assassin’s Creed Origins sur PS4, Xbox One et PC.