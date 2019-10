Aston martin annonce un nouveau modèle, à deux-roues !

Elles sont surnommées les « Rolls-Royce de la moto ». De 1919 à 1940, la marque Brough Superior, basée à Nottingham en Angleterre, a produit seulement 2 000 motos. Mais il faut dire que chaque exemplaire était soigné d’une façon impressionnante par le constructeur, qui allait jusqu’à adapter le véhicule au gabarit de son nouveau propriétaire.

De ce soin apporté et cette stratégie de haute couture, la popularité de Brough Superior n’a jamais diminuée, malgré la disparition de la marque en 1940. D’ailleurs, depuis 2008, la fabrication et la restauration de ses modèles a repris, alors que l’entreprise British only Austria eu décidé de racheter les brevets et la marque, afin de perpétuer son histoire, avec des méthodes modernes appliquées à des motos de 1927 notamment, et le modèle SS100.

Aujourd’hui, sa réputation risque de reprendre de plus belle : Aston Martin vient d’annoncer qu’elle sortira « son premier modèle de moto », le 5 novembre prochain. Un modèle encore inconnu, mais qui sera fabriqué en collaboration avec Brough Superior. Une belle surprise, et un beau partenariat, dans l’industrie britannique.

Aston Martin se lance dans la moto ?

L’annonce a de quoi surprendre, et pas seulement au sujet de Brough Superior. Aston Martin était en effet spécialisée dans les voitures, et on ne peut pas dire que l’actualité du constructeur de ces derniers mois ne semblait ne sous-entendre à la sortie d’un modèle deux-roues.

Dans une perspective de participation aux 24 heures du Mans dans une toute nouvelle catégorie – celle des hypercars au modèle produit en série – la firme de Gaydon enchaînait les sorties de modèles résolument tournés vers la piste, tel qu’avec l’Aston Martin AM-RB 003, ainsi que la version homologuée et de série de l’hypercar Valkyrie. Deux modèles qui avaient été aperçus pour la première fois au dernier salon de l’automobile de Genève, en mars dernier.

La venue de cette moto a été annoncée dans un communiqué, où l’on peut y découvrir une silhouette encore assez abstraite des lignes de la moto. A en croire le dessin, Aston Martin misera bel et bien sur le style du modèle, et on peut s’imaginer que la collaboration avec Brough Superior permettra d’y ajouter un certain héritage stylistique aux looks rétro du XXe siècle.

Aston Martin évoque d’ailleurs le sujet, en exprimant que la moto sera la « vision combinée » de Marek Reichman, directeur général d’Aston Martin, et de Thierry Henriette, PDG de Brough Superior, tous deux « passionnés de motos ». Les inspirations au passé des deux entreprises ont également été abordées, alors que l’on peut lire que les deux entreprises sont « des maîtres de l’artisanat qui utilisent les meilleurs matériaux pour donner vie à leurs créations ».

Un modèle limité, mais premier d’une gamme

Les détails du modèle seront dévoilés lors de la présentation de la moto, le 5 novembre prochain. Aston Martin donne effectivement rendez-vous à l’occasion du salon de la moto EICMA de Milan, qui se déroulera du 7 au 10 novembre, et auquel les journées presse débutent deux jours avant.

Il s’agira de « la première moto produite par ce partenariat », comme l’expliquait Aston Martin. Pouvons-nous en déduire que d’autres modèles sont donc envisagés par la suite ? Peut-être bien, d’autant plus qu’il s’agirait d’une « édition strictement limitée », à l’image de Brough Superior.