Asus annonce le ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro

Les nouveaux ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro, finalement assez proches sur le papier, reprennent les principaux points forts de son prédécesseur, le ZenFone 6.

À commencer par son module photo rotatif (qui intègre cette année un capteur téléobjectif), sa puissance embarquée et son autonomie conséquente. Le tout avec une interface, ZenUI 7, toujours très proche d’Android stock.

Au menu du ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro

Écran : dalle AMOLED de 6.67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, résolution Full HD+ 2400×1080 px, compatible HDR10+, verre Corning Gorilla Glass 6

dalle AMOLED de 6.67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, résolution Full HD+ 2400×1080 px, compatible HDR10+, verre Corning Gorilla Glass 6 Processeur : Qualcomm Snapdragon 865 5G pour le ZenFone 7, Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G pour la version Pro

Qualcomm Snapdragon 865 5G pour le ZenFone 7, Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G pour la version Pro Partie graphique : Qualcomm Adreno 650

Qualcomm Adreno 650 Mémoire : 8 Go de LPDDR5

8 Go de LPDDR5 Stockage : 128 Go UFS 3.1 pour le ZenFone 7, 256 Go pour la version Pro

128 Go UFS 3.1 pour le ZenFone 7, 256 Go pour la version Pro Caméra rotative : Capteur principal de 64 Mpx (Sony IMX686) ouvrant à f/1.8 Capteur ultra grand-angle de 12 Mpx (Sony IMX363) ouvrant à f/2.2 Capteur téléobjectif de 8 Mpx avec un zoom optique x3 (et x12 hybride) Seul le ZenFone 7 Pro possède la stabilisation optique sur le capteur principal et téléobjectif

Batterie : 5000 mAh avec la recharge rapide Quick Charge 4.0

5000 mAh avec la recharge rapide Quick Charge 4.0 Cartes SIM : triple slot dont deux cartes nanoSIM et une carte microSD (jusqu’à 2 To pour étendre le stockage)

triple slot dont deux cartes nanoSIM et une carte microSD (jusqu’à 2 To pour étendre le stockage) Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC Coloris : Aurora Black, Pastel White

Aurora Black, Pastel White Système d’exploitation : Android 10 avec l’interface ZenUI 7

Android 10 avec l’interface ZenUI 7 Dimensions : 165.08 x 77.28 x 9.6 mm

165.08 x 77.28 x 9.6 mm Poids : 230 g

La série ZenFone 7 plus en détails

Le ZenFone 7 est plus imposant que son prédécesseur, son écran passant de 6.4 à 6.67 pouces, il est logiquement plus lourd mais apporte des nouveautés intéressantes comme notamment l’écran AMOLED à 90 Hz, la compatibilité 5G, le Wi-Fi 6, le stockage ultra rapide (UFS 3.1 vs 2.1 sur le ZenFone 6).

Sur la tranche droite des nouveaux ZenFone 7, on retrouve le bouton Volume +/- ainsi que le bouton de démarrage qui fait aussi office de capteur d’empreintes digitales sur le côté et de fonction Smart Key (qui avait un bouton dédié sur le ZenFone 6).

La caméra rotative (ou Flip Camera) de la marque taïwanaise était une belle surprise l’année dernière, elle est largement améliorée cette année avec l’ajout d’un troisième capteur (téléobjectif avec un zoom optique x3) et le passage au 64 Mpx pour le capteur principal. Si la stabilisation optique est réservée au ZenFone 7 Pro, il est tout de même possible de filmer en 8K à 30 fps (ou 4K à 30/60 fps) avec le capteur principal. On peut aussi faire des ralentis en 4K à 120 fps.

À noter la disparition de la prise Jack 3.5 mm mais la capacité de la batterie reste identique (5000 mAh). De plus, la recharge rapide est au rendez-vous grâce à un chargeur de 30W. Ainsi le ZenFone 7 peut se charger à 60% en 34 minutes ou entièrement en 93 minutes (contre 154 minutes pour le ZenFone 6).

Rendez-vous début septembre sur Presse-citron.net pour retrouver toutes les informations (date de sortie, prix) et le test complet de ce nouveau flagship d’Asus. En attendant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires.