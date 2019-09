Asus : toutes les nouveautés annoncées à l’IFA

Le temps a beau s’être rafraîchi à Berlin depuis la fin de la semaine dernière, ce n’est pas ce qui aura découragé Asus d’organiser un cocktail en haut des toits de la ville, à quelques pas de Checkpoint Charlie et avec une vue particulièrement saisissante sur toute la skyline locale, du HQ de Rocket Internet à la Fernsehturm.

En plein air, nous avons ainsi pu découvrir en direct une bonne dizaine de nouveaux produits, présentés par des cadres de la firme avec prise en main à la clé, agrémentée de quelques tracks House et Techno. Voici nos premières impressions.

Asus ROG Phone II

Pour commencer, parlons de la plus grosse annonce : le nouveau flagship gamer de la marque, qui succède à la première version et vient marcher sur les plates-bandes du Samsung Galaxy Note 10+ si l’on s’intéresse à sa fiche technique. En effet, celle-ci est impressionnante pour chacun des deux modèles disponibles. Tous sont équipés du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 855+, d’une batterie haute capacité de 6 000 mAh (7 heures de partie promises sur PUBG), de la puce Adreno 640 et de 12 Go de RAM (!) :

ROG Phone II Elite 512 Go de stockage 4G jusqu’à 1,2 Gb/s 899 € , déjà disponible



ROG Phone II Ultimate 1 To de stockage (!) 4G jusqu’à 2 Gb/s 1 199 € , vendu avant la fin de l’année



Si les autres caractéristiques techniques restent des vanity metrics, ce qui m’a interpellé sur ce nouveau smartphone que j’ai donc pu essayer c’est qu’il n’est pas simplement marketé pour les gamers, il est « conçu » pour leur utilisation massive. Les boutons, ports et autres haut-parleurs ont ainsi été placés intelligemment autour de la coque de manière à ce que l’on puisse jouer en mode paysage sans bloquer les accès aux différentes fonctionnalités : c’est brillant.

Pour terminer, une gamme conséquente d’accessoires vient transformer le ROG Phone II en vraie console de jeu vidéo portable ou de salon : ainsi, en combinant une manette et la fonction cast, on peut jouer sur une Smart TV. Malin !

Asus VivoWatch SP

Succédant à la VivoWatch BP dévoilée l’année dernière, la nouvelle smartwatch d’Asus a cette fois-ci un écran circulaire (enfin), ou presque, puisque subsiste la barre noire en bas de la dalle, un problème pourtant soulevé il y a des années par la la première Moto 360. Elle est clairement orientée vers ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé, puisqu’équipée d’un capteur ECG et d’un PPG. On peut ainsi mesurer aussi bien la pression artérielle que le stress, les calories brûlées, la qualité du sommeil ou le pouls.

Compatible avec la plupart des smartphones, elle devrait donc convenir aussi bien à ceux équipés d’un Pixel 3 que d’un ROG Phone II. L’autre nouveauté, c’est son bracelet qui est maintenant interchangeable à volonté et beaucoup plus rapidement. Enfin, un altimètre, un podomètre et un GPS sont aussi inclus dans la structure pour les plus baroudeurs. La batterie, quant à elle, assurerait une autonomie de 14 jours… À vérifier lors de notre test qui arrivera très prochainement. Enfin, la VivoWatch SP est totalement waterproof et est donc aussi équipée pour les nageurs.

Les nouveaux ordinateurs Asus

L’IFA ne se limite pas aux smartphones et objets connectés : c’est aussi l’occasion de présenter de nouveaux PC. Entre machines ultraportables ou plus professionnelles, Asus a donc prévu large pour l’édition 2019. La majorité des modèles sont par ailleurs équipés des SoC Intel Core de dixième génération.

ZenBook Duo UX581 (et sa version Pro)

La particularité de ce modèle, c’est qu’il est équipé d’un second écran juste au-dessus du clavier. À l’instar de la TouchBar qu’Apple a introduite sur ses MacBook, mais en beaucoup plus grand, la dalle appelée ScreenPad + permet d’afficher des informations supplémentaires et, grâce au tactile, de contrôler deux éléments clés d’un logiciel en même temps. Les producteurs de musique y voient déjà leur nouvel atout.

Déjà annoncé au Computex, cet ordinateur est disponible en deux tailles : 15,6 pouces ou 14 pouces. Avec de la 4K au programme pour le Pro, il y a des chances que les graphistes aussi soient conquis par l’appareil. Le processeur est un i9 (i7 pour la version compacte) et la RAM atteint 32 Go.

Nouveau ASUSPRO B9

Successeur d’une première édition, ce nouveau B9 sera disponible au début de l’année prochaine et pèse moins d’un kilo, ce qui en fait le 14 pouces le plus léger du monde. Avec un SSD et un Intel Core i7, il conviendra aux plus exigeants.

Nouveaux ZenBook (13″, 14″ ou 15″)

Avec ça, les portables ZenBook sont aussi réédités avec l’innovation ScreenPad 2.0. Il s’agit d’un trackpad amélioré, qui fait office d’écran secondaire. De plus petite taille que sur le Duo, il restera un outil très pratique pour ceux qui veulent par exemple accéder à la palette de couleurs de Photoshop sans qu’elle se superpose à leur travail en cours.

Nouveaux ZenBook Flip (14″ ou 15″)

Équipés d’un disque SSD, les Flip sont très similaires aux ZenBook, à la différence près qu’il s’agit de PC convertibles. Idéal pour les étudiants ou les nomades.

L’écran Pro Art

Dédié principalement aux graphistes ou aux éditeurs vidéo, le Pro Art est un moniteur de 32 pouces à 120 Hz, équipé de ports USB-C, HDMI et Thunderbolt 3 et du HDR. Les couleurs sont particulièrement qualitatives comparées à la concurrence.

Les PC gaming (ROG)

Dernière nouveauté d’Asus à l’IFA : une gamme complète de PC vraiment puissants dédiés aux gamers qui passent plusieurs heures par jour à jouer aux jeux vidéo, et qui ont donc besoin d’un maximum de puissance. On peut notamment profiter d’un écran à 300 Hz (une première) ou de la 4K en HDR sur les écrans de ces nouveaux ordinateurs. Les ROG Zephyrus et Strix coûteront entre 1 000 et 3 000$.