Atari VCS : un design définitif, et un nouveau retard…

Le design définitif de l’Atari VCS dévoilé

Il y a quelques jours, l’équipe derrière l’Atari VCS annonçait un upgrade des performances de la machine. En effet, initialement prévue avec un processeur AMD Bristol Ridge A10, la console Atari VCS sera finalement animée par une puce AMD Ryzen 14 nm, avec en renfort un GPU Radeon Vega. Pour Atari, il s’agit donc de mettre sa console à jour, notamment en ce qui concerne sa section multimédia 4K.

Récemment, les concepteurs de cette nouvelle console à venir ont tenu à officialiser le design définitif de la machine. « L’équipe en charge du design a choisi de s’éloigner de la construction originale et très unique en « sandwich nervuré » pour le boîtier du système Atari VCS, tout en conservant le design original tant apprécié« . Pour les amateurs de console rétro remises au goût du jour, rappelons que SEGA va lancer bientôt sa Mega Drive Mini.

La version définitive de cette console Atari VCS reste malgré tout relativement proche du projet initial, avec un aspect un peu plus « flottant » (pour se rapprocher de l’Atari 2600 de l’époque), et une connectique revue à l’arrière. Les équipes annoncent également que la construction de la machine a également été revue, avec des dimensions qui ont légèrement été modifiées durant le processus de mise au point.

On y retrouve également deux ports USB en façade, en plus de deux ports USB à l’arrière. Toujours à l’avant, le logo Atari dispose d’une petite LED et pourra donc s’illuminer au lancement de la machine.