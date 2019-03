SEGA : on connait enfin la date de sortie de la Mega Drive Mini !

La Mega Drive Mini pour la rentrée !

Annoncée dans le courant de l’année 2018, la Mega Drive Mini de SEGA daigne enfin donner de ses nouvelles aujourd’hui. En effet, le groupe japonais, après avoir décalé la disponibilité de sa console il y a quelques mois, vient d’officialiser la date de sortie de cette réplique miniature de la console 16 bits de notre enfance. C’est donc le 19 septembre prochain que l’on pourra s’offrir une Mega Drive Mini.

Evidemment, le but est de surfer sur le succès des consoles Mini de chez Nintendo, avec une Mega Drive qui reprendra son look tant apprécié, au format miniature donc, et qui inclura une quarantaine de titres. A noter que SEGA proposera deux versions de sa console, avec au choix une ou deux manettes.

Quarante jeux à bord

Côté jeux, une petite dizaine de titres ont déjà été confirmés, et la Mega Drive inclura ainsi Sonic 2, Gunstar Heroes, Comix Zone, Space Harrier II ou encore Castlevania : Vampire Killer. SEGA a également tenu à préciser que c’est finalement M2 qui s’est chargé de la partie software de la machine, tandis que l’illustre Yuzo Koshiro s’est occupé de l’ambiance musicale de l’écran d’accueil.. La Mega Drive Mini disposera d’un gabarit réduit de 55% par rapport à la console originelle. Elle sera alimentée via USB, et pourra se connecter à un écran via une prise HDMI.

En ce qui concerne le prix, la SEGA Mega Drive Mini sera proposée à environ 60 euros avec une seule manette, et 75 euros avec deux. Bien sûr, comme à l’époque, les versions seront légèrement différentes selon les régions (EUR/JAP/USA) en terme de look, mais aussi sans doute en terme de jeux embarqués. Rendez-vous est pris pour le 19 septembre donc pour réentendre le mythique « SEEEGAAA » qui nous faisait tant rêver il y a près de 30 ans.