Attention à cette campagne de phishing qui vise les utilisateurs d’Instagram

C’est un risque de cyberattaque qui peut concerner beaucoup de monde. Récemment, les chercheurs de la société TrendMicro ont identifié une campagne de phishing qui cible spécifiquement les utilisateurs d’Instagram. En tout, des centaines de comptes ont pour l’heure été visés parmi lesquels des dirigeants d’entreprise, des célébrités et des organisations ayant un nombre de followers assez importants.

Les attaques de phishing sont en augmentation depuis le début de la pandémie

Concrètement, les victimes reçoivent un message des pirates qui se font passer pour un centre d’aide Instagram. L’objectif est on ne peut plus simple : leur dérober des informations personnelles. Les hackers expliquent à leurs cibles qu’une plainte pour violation du droit d’auteur a été déposée à leur encontre et que leur compte risque d’être supprimé. Un lien leur est alors fourni et ce dernier mène à un formulaire qui est censé permettre à la victime de contacter Instagram. Les cybercriminels récupèrent alors les identifiants et des informations qui peuvent par la suite leur permettre de prendre le contrôle du profil.

Pour éviter pareille mésaventure, les chercheurs recommandent aux utilisateurs de se méfier lorsque leurs données personnelles sont demandés par des acteurs en apparence légitimes. Le contenu des messages est également à scruter avec attention et il arrive assez souvent qu’ils contiennent des fautes d’orthographes, ce qui est là encore un facteur à prendre en compte pour détecter les fraudes.

Pour rappel, les attaques de phishing sont en recrudescence depuis le début de la pandémie de coronavirus. Certains acteurs profitent même de l’intérêt suscité par le virus et ses conséquences pour tromper la vigilance des internautes. Les organisations qui sont en première ligne pour faire face à la maladie figurent même au premier rang des plus ciblées. C’est par exemple le cas de certains hôpitaux pour lequel le hameçonnage représente un vrai défi supplémentaire à gérer.