Attention à vos SMS, l’application Messages de Google a un problème

Si vous avez l’habitude de communiquer par la voie des SMS, notamment en cette période de confinement, prêtez bien attention à ce problème. De plus en plus de personnes recensent un bug depuis l’application Messages de Google, qui est aujourd’hui utilisée par de nombreux appareils Android, et pas seulement par les Pixel de Google.

Selon nos confrères d’Android Authority, qui ont suivi le problème et son évolution de près, de nombreux utilisateurs ont perdu tous leurs SMS, à la suite de la réception de messages assez spécifiques. Pour le coup, il ne s’agit en aucun cas d’une cyberattaque de type phishing, mais les manipulations pour récupérer les données sont quelques fois complexes, et elles ne fonctionnent pas à tous les coups.

Concrètement, le bug se manifeste par la réception de messages tronqués, des SMS auxquels les contacts sont mal configurés, ou encore lorsque le smartphone des utilisateurs fait planter l’application de message pour une raison ou pour une autre. L’apparition des premières plaintes à ce sujet remonte à janvier dernier. Malheureusement depuis, Google n’a pas encore proposé de correctif, et Android Authority n’a pas reçu de réponse de la part du géant de Mountain View, pour donner plus de détails sur ce bug.

Suppression de tous les SMS dans l’application

Les conséquences sont surprenantes : en rouvrant l’application, les utilisateurs se retrouvent avec un fil de discussion vierge, et tous leurs messages textes ont été supprimés. Impossible pour eux de les récupérer facilement – plusieurs utilisateurs ont fait part de leur manipulation pour retrouver les données, sans qu’aucun d’entre eux n’ait trouvé une méthode pleinement efficace pour tous.

Sur le forum d’assistance de Google, les suggestions des clients indiquent par exemple qu’elles sont arrivées à récupérer leurs SMS en passant par le téléchargement d’une autre application pour l’envoi et la réception de SMS, de retourner sur l’application préinstallée de votre appareil (si ce n’est pas déjà « Messages » de Google), ou encore – plus radical – de remettre son smartphone aux paramètres d’usine.

Comme nous vous l’indiquions, ce bug ne touche pas que les utilisateurs de Google Pixel comme smartphone. Sur cette gamme d’appareils, les plaintes relèvent que les Pixel XL, Pixel 2 et Pixel 3 sont touchés. Chez les autres marques, on peut noter la présence des Motorola G7 et G5 Plus, des HTC One, des Huawei P20 ou encore des LG G8s. Il serait bon de savoir qu’un correctif est en phase de déploiement, mais pour l’heure, Google ne nous a pas encore tenu à confirmer cela.