Attention, de faux profils sur Google Maps tentent de vous arnaquer

Les spams et les faux profils font partie des principaux fléaux du web. Et visiblement, Google Maps est loin d’en être à l’abri.

Dernièrement, le Wall Street Journal a publié un article à ce sujet et d’après ses estimations, il y aurait actuellement 11 millions fausses fiches d’entreprises sur Google Maps.

Il existe plusieurs façons d’exploiter ces fausses fiches. Par exemple, celles-ci peuvent être utilisées pour collecter des contacts, ou bien pour se faire passer pour une entreprise qui existe réellement afin de voler des clients.

Digital Trends, qui relaye l’article du WSJ, cite un exemple : une personne qui devait faire réparer la porte de son garage a recherché le contact d’une entreprise (dont elle a déjà utilisé les services) sur Google Maps. Un réparateur s’est présenté chez elle, et a effectué les réparations. Mais la facture était deux fois plus élevée que ce qu’elle a l’habitude de payer pour ces prestations. Plus tard, on a découvert que le prestataire qui était venu avait en réalité remplacé le contact de l’entreprise de réparation par le sien.

Ce genre d’action malveillante sur Google Maps nuit à la fois aux entreprises, mais également aux entreprises. Et visiblement, il est assez facile d’insérer de fausses informations sur l’application malgré l’existence d’un processus de vérification rigoureux sur Google Maps.

De son côté, Google a reconnu le problème

D’après Ethan Russell, directeur de produit de Google Maps, le service reçoit chaque jour des millions de contributions. D’après lui, la vaste majorité de ces contributions sont utiles et précises. Mais le responsable admet aussi que « Les escrocs commerciaux profitent des listes locales pour faire des profits. Ils facturent des frais aux propriétaires d’entreprise pour des services réellement gratuits, fraudent des clients en se faisant passer pour de vraies entreprises et usent de l’identité de véritables entreprises pour obtenir des prospects, puis pour les vendre. »

« Bien que les faux profils commerciaux ne représentent qu’un faible pourcentage de l’ensemble des profils commerciaux de Google, les escrocs commerciaux locaux sont une source d’inquiétude pour Internet depuis plus de 10 ans », ajoute le responsable. « Ils existaient même lorsque les fiches d’entreprise étaient imprimées, reliées et livrées à votre domicile. Nous prenons ces problèmes très au sérieux et utilisons un large éventail de techniques et d’approches pour limiter les abus sur nos plateformes. »

Le problème serait qu’à chaque fois que Google Maps découvre les techniques utilisées par les spammeurs pour échapper à sa vigilance, de nouvelles techniques sont imaginées. Google se livre donc à un jeu du chat et de la souris pour faire en sorte que les résultats de Google Maps restent le plus fiables possible.

D’ailleurs, Ethan Russell rappelle les résultats obtenus par son équipe dans le cadre de sa lutte contre ces escrocs. Par exemple, l’année dernière, Google aurait supprimé 3 millions de faux profils d’entreprises. Et 90 % de ceux-ci ont été supprimés avant même d’apparaître sur les écrans des utilisateurs.