Au calme, Twitter a utilisé les données de ses utilisateurs sans leur consentement

Dans un communiqué, Twitter a révélé que les données personnelles de certains de ses utilisateurs avaient été utilisées sans que ceux-ci n’en aient été préalablement informés. Partagée dans la nuit de mardi à mercredi, la déclaration de Twitter explique que ces données ont servi à des fins de publicités ciblées.

La nouvelle est à mettre en parallèle avec le fait qu’Instagram fait actuellement face à une affaire de récupération des données personnelles par une de ses sociétés partenaires du nom de HYP3R.

Selon Twitter, ces données personnelles sont utilisées depuis mai 2018, une erreur que le réseau social assure avoir corrigée dès le 5 août. De la même façon, ce dernier indique qu’une enquête est en cours afin de déterminer combien d’utilisateurs ont pu être touchés. À noter que le RGPD (règlement général sur la protection des données) est entré en vigueur au mois de mai 2018 dans la zone européenne. Celui-ci oblige les entreprises à demander le consentement explicite des utilisateurs et à informer les autorités.

We recently discovered and fixed issues related to your settings choices for the way we deliver personalized ads, and when we share certain data with trusted measurement and advertising partners. We want to share more context around this with you: https://t.co/jDn5zeWVwU

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2019