Aucune PS5 en vente en magasin le 19 novembre 2020, Sony donne les raisons

Alors que la sortie de la PS5 arrive à grands pas (ce sera le 19 novembre 2020 pour la France), de nombreux joueurs n’ont pas eu la chance de pouvoir précommander leur console. Ou bien, ces derniers se retrouvent sur de longues listes d’attente qui peuvent aller jusqu’au printemps 2021.

Ainsi, pas mal de joueurs prévoyaient de prendre d’assauts les grandes surfaces et autres enseignes dès l’ouverture pour être certains de repartir avec la console sans l’avoir précommandée. Un peu comme ce fut le cas en 2013 avec la PS4. Mais cette année, en raison de l’épidémie du COVID19 et les nouvelles mesures sanitaires avec le confinement, Sony anticipe et ne proposera pas de consoles en vente physique le jour J. Le but est ainsi d’éviter que de nombreux joueurs se rassemblent et patientent devant les magasins.

PS5 – Des ventes en ligne uniquement

C’est donc sur son site officiel que Sony a annoncé qu’aucune PS5 ne sera proposée à la vente en magasin lors de sa sortie française le jeudi 19 novembre 2020. Comme Sony l’indique, la firme souhaite ainsi « assurer la sécurité » de leurs joueurs, mais aussi de leurs « revendeurs et employés pendant le COVID-19 ». C’est également une prévention pour éviter que les gens puissent se rassembler et créer des mouvements de foule devant les magasins alors que les regroupements sont interdits.

Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin le jour de la sortie le 19 novembre, nous vous prions donc de ne pas camper ou faire la queue devant votre magasin habituel dans l’espoir d’acheter une PS5 le jour de la sortie. Soyez prudents, restez chez vous et commandez en ligne.

Sony précise également que les joueurs qui ont précommandé leur console pourront les récupérer sur place sans problèmes avec les protocoles sanitaires mis en place.

La PlayStation 5 le 19 Novembre et.. Pas avant ?

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs commencent à évoquer une sortie de la PS5 pour le 12 novembre en France. Une date qui serait ainsi avancée suite à la pandémie du COVID19. Une rumeur qui ne semble donc pas confirmée par PlayStation qui précise bien sur son site officiel que la console est attendue pour le 19 novembre 2020 sur notre territoire. Une date qui est soulignée par deux fois par la firme sur son communiqué de presse.