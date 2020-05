Audiences web : baromètre en avril 2020 (Top 100 France)

C’est un nouveau rendez-vous régulier sur Presse-citron : tous les mois, nous publierons le baromètre des audiences web sur le marché français en partenariat avec l’éditeur SEMrush.

Cette étude se concentre sur le Top 100 des sites web en mesurant leur évolution à travers le temps. Le volume de visites pour chaque site correspond à une estimation de l’outil SEMrush Traffic Analytic – un écart peut être constaté par rapport aux chiffres réels. Cela dit, on peut distinguer quelques tendances nettes au fil du temps.

Un mois d’avril confiné

Le mois d’avril 2020 aura été le seul mois complet où toute la France aura été confinée. Les usages du web ont été bouleversés avec une nouvelle organisation des journées de travail et une adaptation obligatoire des loisirs. Une chose est sûre, le Covid-19 a été sur toutes les lèvres, et ce sont les médias généralistes qui ont été les grands gagnants sur la période.

On voit ainsi francetvinfo.fr, lefigaro.fr ou encore ouest-france.fr gagner plus de 20% d’audience par rapport au mois précédent. Quant à lemonde.fr et 20minutes.fr, ils ne sont pas loin derrière avec chacun 16% de croissance. Les médias avec la plus forte croissance de leur audience web dans ce Top 100 sont lindependant.fr (+57%), ledauphine.com (+47%) ou encore sputniknews.com (+48%).

En revanche, l’industrie du voyage et les transports ont largement pâti de la situation : Oui.sncf a perdu plus de 200 positions et a vu son traffic mensuel chuter de 49%. Le directeur général de la plateforme se voulait cependant optimiste, en affirmant qu’après chaque annonce du gouvernement, les recherches de trajets sur son site ont été « multipliées par 5 ou 10 ». Même constat avec le site de la RATP qui perd 36% d’audience, et BlaBlaCar qui aurait perdu 36% de son trafic (-139 positions).

Parmi les autres changements notables dans ce Top 100 des audiences web en France, on relève l’entrée du site impots.gouv.fr. Une percée logique puisque le mois d’avril a vu l’ouverture du service de déclaration des revenus pour les impôts (le 20 avril). Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez déclarer vos revenus sur papier jusqu’au 12 juin 2020, soit un mois de plus que ce qu’il avait été initialement prévu.

