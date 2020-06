Audiences web : baromètre en mai 2020 (Top 100 France)

C’est un nouveau rendez-vous régulier sur Presse-citron : tous les mois, nous publions le baromètre des audiences web sur le marché français en partenariat avec SEMrush.

Cette étude se concentre sur le Top 100 des sites web en mesurant leur évolution à travers le temps. Le volume de visites pour chaque site correspond à une estimation de l’outil SEMrush Traffic Analytic – un écart peut être constaté par rapport aux chiffres réels. Cela dit, on peut tout de même distinguer quelques tendances nettes.

Déconfinement : quel impact ?

La France est sortie d’une longue période de confinement et les français semblent avoir repris leurs habitudes d’avant. Après un mois d’avril qui a vu l’audience des médias atteindre un niveau historique, les français ont délaissé les actualités en mai : 20minutes, Le Parisien, BFMTV ou RTL ont perdu jusqu’à 20% de leur audience web. Cela n’a toutefois pas empêché Le Figaro et Le Monde de maintenir une petite croissance par rapport à un mois d’avril exceptionnel.

Les français ont aussi repris leurs habitudes de consommation et le e-commerce en profite largement. Les gestes barrières pénalisent les boutiques physiques au profit des plateformes en ligne : Amazon et Cdiscount voient leur audience web augmenter de 16% en mai, Leroy Merlin gagne 31% et Boulanger 33%. Depuis la réouverture de ses boutiques, Fnac doit se contenter de 13% de croissance sur internet.

Autre tendance notable de ce Top 100 : la hausse du trafic des sites de météo. Après un mois confiné, les français reprennent leur réflexe météo avant d’organiser leurs sorties. Le site officiel de Météo France engrange 40% de trafic en plus sur la période et réintègre le Top 20 (en position 14) après l’avoir quitté en avril. Les alternatives meteociel.fr et lachainemeteo.com prennent respectivement 29% et 27% d’audience en plus.

Les transports et le voyage sont deux thématiques qui reviennent à la mode chez les français. Tripadvisor a vu son audience augmenter de 30%, Mappy a cru de 48% et le trafic sur le site Oui.sncf a augmenté de 41%. Les français se mettent en recherche d’une location saisonnière et tirent les audiences de AirBnb (+51%) et de Leboncoin (+48%).

Enfin, dans l’actualité, le site pour déclarer ses impôts (impots.gouv.fr) continue sa hausse pour entrer dans le Top 50 en mai (+54%). Parcoursup, le site destiné à recueillir et gérer les vœux d’affectation des futurs étudiants de l’enseignement supérieur français, a vu son audience exploser (+125%) et se place en 158ème position.

Pour découvrir l’outil chez SEMrush, c’est par ici.