La moitié des influenceurs pensent que leur métier a un impact négatif sur leur santé mentale

C’est un signal d’alerte dont il va falloir tenir compte. Inzpire.me, une plateforme spécialisée dans le marketing, a mené une large étude auprès de 350 influenceurs ayant une audience mondiale. Il ressort de leur travail un sentiment de mal-être chez ces professionnels. Quasiment la moitié d’entre eux déclarent en effet que leur métier a un impact négatif sur leur santé mentale.

Dans le détail, 32 % des influenceurs affirment avoir une image négative de leur corps. « Pour toute personne travaillant en tant que membre de la profession d’influence ou à ses côtés, ce rapport devrait, espérons-le, servir de signal d’alarme pour en savoir plus sur les problèmes de santé mentale », souligne à Inspire, Marie Mostad d’Inzpire.me.

Un métier très mal connu ?

Les influenceurs disent également souffrir d’un manque de reconnaissance de leur métier. Ainsi, 25 % d’entre eux estiment que leurs parents « ne comprennent pas ce qu’ils font dans la vie ». Cette fracture générationnelle pèse lourd, d’autant que la profession compte beaucoup dans la construction de l’identité d’un individu. Selon Marie Mostad, il conviendrait donc de mieux expliquer ce travail qui n’est pas vraiment nouveau mais se pratique désormais sur les réseaux sociaux.

Il y a aussi un effort de pédagogie à mener auprès du public qui s’imagine assez souvent qu’être influenceur, c’est gagner de l’argent très facilement. L’étude va à contre-courant de cette idée puisqu’il s’avère que 76 % des influenceurs exercent un autre emploi en parrallèle pour subvenir à leurs besoins. Ils consacrent cependant 30 heures par semaine en moyenne à leur activité, ce qui donne des emplois du temps très chargés.

Nous vous parlions récemment de perspectives peu réjouissantes pour les influenceurs. Certains n’hésitent pas à annoncer la fin de l’âge d’or et parlent d’un éclatement prochain de la bulle. Ces derniers font aussi face à la concurrence de plus en plus importante des influenceurs virtuels. Autant de sombres prévisions qui ne vont pas améliorer leur moral.