Aux États-Unis, les arnaques à la location n’épargnent pas Airbnb

« Les fraudeurs sont intelligents, expérimentés et déterminés ». Steven Baker, l’auteur d’un rapport sur les arnaques à la location pour Better Business Bureau se veut très clair. Selon lui, les gens n’ont aucune idée de l’étendue du problème. Des sites parmi les plus connus comme Airbnb, Craiglist ou Apartments.com ont été le théâtre de fraudes qui atteignent des millions de dollars au cours des quatre dernières années.

Dans le détail, le Better Business Bureau a reçu 1352 plaintes concernant des arnaques de consommateurs de 2016 à octobre 2019. Mais le rapport cite également des données de la société Apartment List qui a elle même enquêté. Elle constate que 43 % des utilisateurs de services de location en ligne ont été témoin d’une tentative de fraude, sans qu’ils n’en aient tous été victimes.

Airbnb prend des mesures

En tout, 5,2 millions de personnes ont perdu de l’argent au profit de cybercriminels. Leur perte moyenne s’élève à 400 dollars, tandis qu’une victime sur trois a perdu plus de 1000 dollars. Pour réussir leurs tentatives, les escrocs publient de fausses annonces puis tentent d’inciter les clients à effectuer la transaction hors ligne pour passer entre les mailles du filet de sécurité mis en place par les plateformes.

Confronté à ce danger qui impacte la confiance des usagers, Airbnb a réagi par le biais d’un porte-parole. Celui-ci a insisté sur le fait que le site de l’entreprise est l’un des plus sûrs du marché et que les avis d’utilisateurs constituent une aide pour éviter les arnaques. Le système de paiement qui masque le numéro de carte de crédit à l’hôte permet également d’éviter les arnaques.

L’entreprise ne compte pas s’arrêter là. Elle a notamment promis un contrôle renforcé sur l’ensemble de ses annonces. La compagnie s’engage également à reloger ou rembourser dans son intégralité un client dont la location ne serait pas satisfaisante.