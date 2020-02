Aux USA, Apple propose des réparations d’iPhone à domicile (ou au bureau)

Pour ceux qui n’ont ni le temps ni l’envie de se déplacer pour des choses comme faire réparer un iPhone, c’est le genre de service qui leur arrange beaucoup (à condition d’être disposé à payer plus).

Aux États-Unis, comme le rapporte un article publié par le site MacRumour, Apple met en avant un service de réparation d’iPhone à domicile (ou sur un lieu choisi par le client, comme à son bureau), dans quelques villes : San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston et Dallas.

Ce nouveau service, qui est proposé par la société Go Tech Services, et qui est mis en avant par Apple sur son site web, n’a pas fait l’objet d’une annonce formelle.

Mais comme le rapporte MacRumours, lorsqu’on recherche un réparateur agréé sur le site du support technique d’Apple, celui-ci inclut le service à domicile de Go Tech parmi les options disponibles, dans les villes éligibles. Et ce service à domicile serait le plus mis en avant.

Comment ça marche ?

En substance, une fois redirigé sur le site de Go Tech, l’utilisateur indique une date et une heure, puis réserve un rendez-vous. En revanche, on ne sait pas combien coûte le service à domicile par rapport au prix d’une réparation standard.

En tout cas, comme le note le site qui a découvert l’existence de ce nouveau service, il s’agirait d’une petite nouveauté dans l’écosystème d’Apple puisque jusqu’à présent, la firme de Cupertino ne proposait un service similaire qu’aux entreprises qui utilisent ses appareils.

De plus, on ne sait pas si des partenariats similaires à celui qu’il a noué avec Go Tech pourraient être lancés en Europe.

Quoi qu’il en soit, à défaut de service de réparation à domicile chez vous, sachez qu’Apple a déjà lancé d’autres mesures qui visent à rendre ses appareils plus faciles à faire réparer.

En 2019, Apple a lancé le programme baptisé « Independent Repair Provider Program » qui permet aux réparateurs indépendants (peu importe la taille de ces entreprises) d’accéder aux mêmes pièces de rechange originales (au lieu de se fournir dans le marché noir), aux mêmes outils, à la même formation et aux mêmes documents que les réparateurs agréés.

En d’autres termes, il devrait être plus facile de trouver des réparateurs d’iPhone compétents et qui utilisent des pièces originales près de chez vous, à condition que ce programme soit déployé dans tous les pays.