Faire réparer un iPhone sera bientôt plus facile

La firme de Cupertino lance un nouveau programme baptisé « Independent Repair Provider Program » qui permettra aux réparateurs tiers ou indépendants (peu importe la taille de ces entreprises) d’accéder aux mêmes pièces de rechange originales (au lieu de se fournir dans le marché noir), aux mêmes outils, à la même formation et aux mêmes documents que les réparateurs agréés. Dans un premier temps, ce programme sera lancé aux États-Unis, mais Apple a l’intention de proposer celui-ci dans d’autres pays.

Un programme pour les réparateurs indépendants

En d’autres termes, ces réparateurs indépendants auront droit aux mêmes ressources que les réparateurs agréés d’Apple, ce qui devrait améliorer la qualité des services.

« Lorsqu’une réparation est nécessaire, le client doit avoir confiance que la réparation est effectuée correctement. Nous pensons que la réparation la plus sûre et la plus fiable est celle qui est effectuée par un technicien qualifié et qui utilise des pièces d’origine correctement conçues et rigoureusement testées », explique Jeff Williams, le responsable des opérations chez Apple, dans un communiqué.

Par ailleurs, rejoindre ce programme ne coûtera rien aux réparateurs indépendants. Cependant, une entreprise qui veut en faire partie devra avoir un technicien certifié par Apple (une certification qui est gratuite).

Il est aussi à noter qu’avant l’annonce de ce programme pour les réparateurs indépendants, Apple a testé celui-ci auprès de 20 entreprises en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Actuellement, ces entreprises proposent déjà des réparations d’appareils Apple avec des pièces de rechange originales.