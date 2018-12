Aux USA, Facebook Watch diffuse gratuitement « Buffy contre les vampires »

Facebook parviendra-t-il à populariser sa plateforme Watch grâce à des séries ?

A titre de rappel, Facebook Watch est un onglet du réseau social destiné aux vidéos, et qui essaie de concurrencer YouTube.

Aujourd’hui, il semblerait que Facebook essaie d’attirer plus d’utilisateurs vers cette plateforme en diffusant des séries.

Des classiques des années 90 sur Facebook Watch

Dans un statut sur son profil, Fidji Simo, responsable des vidéos sur Facebook, annonce le lancement de trois (vieilles) séries sur Watch : « Buffy contre les vampires », « Angel » et « Firefly ». Tous les épisodes sont disponibles. Et les utilisateurs peuvent regarder ceux-ci en même temps grâce à la fonctionnalité Watch Party.

« Avec Facebook Watch, nous nous concentrons sur le contenu et sur les expériences qui aident les gens à se connecter, à engager des conversations et à créer une communauté. Nous pensons qu’il existe toute une gamme de contenus pouvant le faire. Nous sommes ravis de proposer de nouvelles façon d’apprécier ces séries emblématiques de la pop culture et nous sommes ravis de faire découvrir ces classiques des années 90 », écrit Fidji Simo.

En même temps, en introduisant ces séries, Facebook marche un peu sur les plates-bandes de Netflix.

Mais pour le moment, on ne sait pas si le numéro un des réseaux sociaux a l’intention de proposer d’autres séries similaires sur Watch.

En tout cas, l’arrivée de ces séries est annoncée par Facebook alors que de son côté, YouTube va également commencer à diffuser des films gratuitement en contrepartie d’interruptions publicitaires.