Les films et les séries originaux de YouTube seront accessibles gratuitement

A l’instar de Netflix, YouTube a également des créations originales. Mais ces vidéos ne sont disponibles que pour les abonnés à l’offre premium de la plateforme.

Cependant, YouTube changerait maintenant de stratégie et veut que ces films et séries originales soient accessibles à un maximum de personnes.

Comme le rapporte un article de Reuters, la plateforme de vidéos de Google a l’intention de rendre tous ses programmes originaux disponibles gratuitement, mais avec de la publicité (comme les autres vidéos YouTube).

YouTube Premium perdra donc l’exclusivité de ces contenus, mais continuera de proposer une expérience sans publicités et permettra toujours d’accéder à YouTube Music, le nouveau service de streaming audio de Google.

D’après Reuters, l’entreprise a pris cette décision afin de satisfaire son audience internationale qui s’intéresse de plus en plus à ces créations originales (YouTube Premium n’est disponible que dans une trentaine de pays), mais également pour satisfaire les annonceurs qui souhaitent afficher leurs publicités sur ces vidéos.

Néanmoins, il est également possible que certains contenus originaux soient réservés aux abonnés premium pendant une période d’exclusivité. Et une fois cette période levée, le contenu devient accessible pour tout le monde.

YouTube va-t-il devenir un vrai concurrent gratuit de Netflix ?

La levée de l’exclusivité de YouTube Premium pour les contenus originaux est révélée alors que récemment, la plateforme a également commencé à diffuser des films gratuitement, mais avec de la publicité.

Et si pour le moment, le modèle n’en est qu’à ses débuts, l’entreprise envisage déjà d’ajouter plus de contenu et d’élargir les possibilités pour les annonceurs.

Il est aussi possible que YouTube essaie de muscler son offre afin de mieux se préparer à l’arrivée du service de streaming d’Apple.

D’après certaines rumeurs, celui-ci proposerait gratuitement toutes les créations originales de la firme de Cupertino aux utilisateurs ses appareils.

Aux USA, YouTube vient d’ailleurs de lancer des tarifs étudiants pour ses offres YouTube Premium et YouTube Music.