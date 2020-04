Aux USA, la pandémie met en lumière une pénurie de développeurs COBOL

Aux États-Unis, la pandémie ne cause pas seulement une pénurie de masques et d’équipements médicaux, mais est également en train de mettre en lumière une pénurie de développeurs COBOL.

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce langage de programmation, c’est normal, puisque celui-ci a déjà plus de 60 ans et il n’est plus enseigné dans les universités. Cependant, ce langage ancien est encore utilisé par certains systèmes aujourd’hui.

Comme l’explique Bloomberg dans un article publié cette semaine, afin de bénéficier du chèque de relance annoncé par le gouvernement, les chômeurs doivent faire traiter leurs dossiers auprès des administrations des États. Et le problème, c’est que les systèmes de certains de ces États utilisent encore des ordinateurs centraux ou des mainframes, et que pour faire les modifications nécessaires dans leurs logiciels, ils n’ont pas assez de développeurs COBOL.

Ainsi, récemment, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a fait un appel aux développeurs qui maitrisent ce langage pour qu’ils puissent aider. 362 000 résidents du New Jersey ont déposé leurs dossiers afin de bénéficier de l’aide du gouvernement en seulement deux semaines.

Cité par Bloomberg, Robin Roberson, directeur exécutif de l’Oklahoma Employment Security Commission, évoque le même problème. « Les programmeurs COBOL sont quelque peu rares », a-t-il indiqué.

Le langage est ancien, les développeurs qui maitrisent celui-ci sont rares et leur âge moyen serait de 60 ans. Pourtant, le COBOL est encore très utilisé aujourd’hui. On estime que 220 milliards de lignes de code sont en utilisation à ce jour.

IBM à la rescousse ?

Face à cette pénurie de développeurs COBOL, qui ralentirait l’arrivée des chèques de relance pour les chômeurs américains, IBM a déjà réagi. « Nous avons vu que les clients devaient faire évoluer leurs systèmes pour faire face à l’augmentation de la demande et IBM a activement collaboré avec les clients pour gérer ces applications. Certains États ont également besoin de compétences supplémentaires en programmation pour apporter des modifications à COBOL », lit-on dans un récent communiqué.

En plus d’une plateforme qui met en relation les experts en COBOL avec les organisations intéressées, IBM met également à disposition un cours en ligne destiné à recycler les connaissances ou à enseigner ce langage aux débutants.