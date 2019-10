Avatar, un étrange dérapage sur Twitter

A-t-on vraiment envie d’une suite d’Avatar ? Si on ne peut pas retenir une certaine curiosité, tant le premier épisode de la saga de James Cameron nous avait laissé fixés au fond du siège, les annonces récentes de Disney et même les rumeurs depuis plusieurs années, incitent bien sûr à la plus grande prudence. Si le studio peut se réjouir du carton qui s’annonce au box-office, pour les cinéphiles, on se demande plutôt si c’est vraiment nécessaire. Une interrogation qui semble partagée.

Avatar, aussi indispensable que les glucides ?

Tout commence par un message publié sur le compte officiel d’Avatar. Le CM y comparait les suites de la saga Avatar avec… des glucides. En clair, selon lui, « dans les deux cas les gens diraient ‘personne n’en a besoin ». De quoi faire réagir de multiples internautes, mais le CM ne s’est pas gêné pour répondre. On a ainsi assisté à des échanges surréalistes. Le CM n’a ainsi pas hésité à interpeller un internaute :

fixed it for you pic.twitter.com/bjMoKNR4i0 — roel (@roeloncrack) October 21, 2019

Vous pourriez aussi vivre sans glucides, techniquement, mais le feriez-vous ?

You could also technically live without carbs but why would you?? — Avatar (@officialavatar) October 21, 2019

La suite du film devrait réunir notamment Sam Worthington et Zoe Saldana. Le casting s’est aussi étendu avec Kate Winslet, Michelle Yeoh, Edie Falco, Oona Chaplin, David Thewlis. Vin Diesel ferait même aussi partie des noms annoncés…

Dans un autre registre, si on peut considérer que James Cameron a révolutionné la 3D avec le premier Avatar, il ne compte pas adopter la nouvelle tendance du HFR (High Frame Rate).On y a eu droit dans le Hobbit avec 48 images par seconde. Gemini Man récent a poussé le vice jusqu’à 120 images par seconde. Une expérience à part si le cinéma est adapté. Mais James Cameron ne considère pas que ce soit le futur. Le film sera donc en 24 images par seconde. Rendez-vous le 15 décembre 2021 pour Avatar 2 et la suite peut-être dans les années ultérieures….